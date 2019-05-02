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Sel tatbikatı gerçeğini aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 16:21 | Son Güncelleme

Düzce ve Kocaeli Büyükşehir belediyelerinin su altı kurtarama ekipleriyle DAKE, UKSAR ve Ankara Üniversitesi tarafından Melen Çayı'nda sel tatbikatı yapıldı - Düzce İtfaiyesi Su Altı Kurtarma Ekip Başkanı Özgür Dinç: - "Burada selde mahsur kalanlar, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşları senaryo gereği kurtarıyoruz. Oldukça başarılı bir tatbikat ve eğitim programı oldu. Yaklaşık 20 personel ve 10 eğitmenle tatbikatımızı gerçekleştirdik. Gerçeği aratmayan senaryolar oluşturduk"

Düzce ve Kocaeli Büyükşehir belediyelerinin su altı kurtarama ekipleri, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) ve Ankara Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü tarafından Melen Çayı'nda sel tatbikatı gerçekleştirildi.

Düzce'nin Cumayeri ilçesi Dokuzdeğirmen mevkisindeki Melen Çayı kenarında toplanan yaklaşık 30 kişilik ekip, botlarla suya inerek senaryo gereği nehrin belirli bölümlerinde sel felaketinin ardından mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için hareket etti.

Ekipler, nehir içerisindeki yaklaşık 13 kilometrelik alanda mahsur kalan vatandaşları gerilen iplere kurulan sedyelerle kurtarma, akıntıda yüzme, taşkın suda hayatta kalma gibi eğitimleri uygulamalı bir şekilde yerine getirdi.

Tatbikat ve eğitimlere katılan personelin verilen görevleri yerine getirme çalışmaları gerçeği aratmadı.

Düzce İtfaiyesi Su Altı Kurtarma Ekip Başkanı Özgür Dinç, yaptığı açıklamada, tatbikatın, su altı kurtarama, sel olayında mahsur kalanları kurtarma ve eğitimleri kapsadığını söyledi.

Tatbikata Düzce, Kocaeli ve Ankara'dan ekiplerin katıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Burada selde mahsur kalan, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşları senaryo gereği kurtarıyoruz. Oldukça başarılı bir tatbikat ve eğitim programı oldu. Yaklaşık 20 personel ve 10 eğitmenle tatbikatımızı gerçekleştirdik. Gerçeği aratmayan senaryolar oluşturduk. Hem eğitim yaptık hem de bu ve buna benzer doğal afetlere karşı kendimizi hazır tutmayı sağladık."

Gün boyu süren eğitim ve tatbikatta ayrıca halatla nehir geçme, sedye taşıma gibi eğitimlerde gerçekleştirildi.

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