Sel tatbikatı gerçeğini aratmadı

Düzce İtfaiyesi Su Altı Kurtarma Ekip Başkanı Özgür Dinç, yaptığı açıklamada, tatbikatın, su altı kurtarama, sel olayında mahsur kalanları kurtarma ve eğitimleri kapsadığını söyledi.

Ekipler, nehir içerisindeki yaklaşık 13 kilometrelik alanda mahsur kalan vatandaşları gerilen iplere kurulan sedyelerle kurtarma, akıntıda yüzme, taşkın suda hayatta kalma gibi eğitimleri uygulamalı bir şekilde yerine getirdi.

Düzce ve Kocaeli Büyükşehir belediyelerinin su altı kurtarama ekipleri, Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Ulusal Keşif Arama Kurtarma Araştırma Derneği (UKSAR) ve Ankara Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü tarafından Melen Çayı'nda sel tatbikatı gerçekleştirildi.

Tatbikata Düzce, Kocaeli ve Ankara'dan ekiplerin katıldığını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Burada selde mahsur kalan, boğulma tehlikesi geçiren vatandaşları senaryo gereği kurtarıyoruz. Oldukça başarılı bir tatbikat ve eğitim programı oldu. Yaklaşık 20 personel ve 10 eğitmenle tatbikatımızı gerçekleştirdik. Gerçeği aratmayan senaryolar oluşturduk. Hem eğitim yaptık hem de bu ve buna benzer doğal afetlere karşı kendimizi hazır tutmayı sağladık."

Gün boyu süren eğitim ve tatbikatta ayrıca halatla nehir geçme, sedye taşıma gibi eğitimlerde gerçekleştirildi.

