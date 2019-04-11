Sel ve afetlere müdahale edecek özel araç tanıtıldı

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Bulgaristan ile ortaklaşa yapılan ‘Sel Durumuna Hazırlıklı Olma ve Müdahale Etmek için Sınır Ötesi İşbirliği’ projesi kapsamında temin edilen sel ve afetlerde kullanılacak olan yaklaşık 2 milyon TL yatırım bedelli tam teşekküllü özel araç tanıtıldı.

Meriç Nehri Protokol Binası yanı Türk ve Bulgar arama kurtarma ve itfaiye uzmanları arasında ortak kurtarma tatbikatı yapılarak, proje kapsamında temin edilen araç ve ekipmanın tanıtımı yapıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, vali yardımcıları ve Bulgar heyetin de hazır bulunduğu tatbikatta, Türkiye’de sel afetlerinde kullanılabilecek tek araç olma özelliğini taşıyan aracın fonksiyonel yapısı ve donanımı anlatıldı.

"Edirne ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerimizi geliştirmeye devam edeceğiz"

Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Önümüzdeki dönemde de benzer iş birliği örneklerini görmeye devam edeceğiz. Devlet başkanları düzeyinde çok iyi bir ilişki var. Bu ilişkilerin de alt düzeylere çok iyi iller arası yansımalarını görüyoruz. Edirne ile Bulgaristan arasındaki ilişkilerimizi bundan sonra da geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.