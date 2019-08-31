Sel ve heyelan yüzünden Araklı-Bayburt yolunda uzun kuyruklar oluştu

Trabzon’un Araklı ilçesinde dün gece etkili olan sağanak yağış, birçok yerde sel ve heyelanlara yol açarken sel sularının getirdiği taşlar ve heyelanlar Araklı-Bayburt karayolunu ulaşıma kapattı.

Şiddetli yağış dün gece Araklı ilçesinde etkili oldu. Şiddetli yağışın ardından bazı mahallelerde sel ve heyelanlar yaşanırken, Çiftepınar mahallesinde kullanılmayan bir ev yıkıldı. Şiddetli yağış yüzünden arı kovanları da zarar görürken dün geceden beri etkili olan yağmur şiddetini azalttı. Meteoroloji daha önce yağmurlara karşı uyarıda bulunurken aşırı yağmur sonucu bir çok evi su basması sonucu maddi zarar meydana geldi.

Araklı-Bayburt karayolu sel sularının getirdiği taşlar ve heyelanlar yüzünden bazı yerleri tahrip olurken yetkililer yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Yolun trafiğe kapalı olması nedeniyle uzun araç kuyruklar oluşurken yolun en kısa zamanda trafiğe açılacağı belirtildi.

Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi ise yaptığı açıklamada sel ve heyelan yüzünden bir çok mahalledeki evleri su bastığını belirterek, “Dün akşam geç saatlerde şiddetli yağmur neticesinde dereler taştı, heyelanlar meydana geldi. Şu anda Çamlıktepe, Çankaya, Kayacık, Erenler, Çiftepınar mahallelerinde derelerin taşması sonucu ana yollarda sıkıntılar var. Allah’a şükürler olsun can kaybımız yok. Makinelerimizi acil olarak heyelan olan mahallelere yönlendirdik müdahaleler yapılıyor. Kapanan yolları en kısa zamanda açacağız. Su kesintileri var onlarında tamiratını yaparak en kısa sürede hizmete sunacağız. Önemli olan can kaybının olmaması. Artık dere kenarlarına ev yapmayacağız. Artık yasaklandı. Çiftepınar Mahallemizde kullanılmayan bir ev yıkıldı” diye konuştu.

