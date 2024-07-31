HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sela seslerini duyanlar sosyal medyaya koştu! Haniye suikastı sonrası Türkiye'nin dört bir yanında camilerden yükseldi

Sela seslerini duyanlar sosyal medyaya koştu! Haniye suikastı sonrası Türkiye'nin dört bir yanında camilerden yükseldi

31.07.2024 13:30
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
Feryatları yürek dağladı! Gözyaşları içinde izlediler 'Tükendim bittim ben'

Feryatları yürek dağladı! Gözyaşları içinde izlediler 'Tükendim bittim ben'

Osmaniyeli Ahmet, dans videosunu paylaşan Justin Bieber ile tanışmak istiyor

Osmaniyeli Ahmet, dans videosunu paylaşan Justin Bieber ile tanışmak istiyor

Akılalmaz anlar kamerada! Ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına kabusu yaşattı

Akılalmaz anlar kamerada! Ev sahibi, kapısına dayandığı kiracısına kabusu yaşattı

İçerik devam ediyor
31.07.2024 13:30
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İran'da suikast ile öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için Türkiye genelinde camilerden sela sesleri yükseldi. Selayı duyanlar sosyal medyada birçok paylaşım yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı sela okundu bilgisini paylaştı.

Ekran görüntüsü 2024-07-31 132439

CAMİDEN DUYURULDU

Elazığ'da kaydedildiği belirtilen bir görüntüde camiden selayla birlikte Hamas lideri İsmail Haniye Siyonist İsrail tarafından şehit edilmiştir. Allah şehadetini kabul eylesin” dendi.

SOSYAL MEDYADA HERKES SELAYI PAYLAŞIYOR

Sosyal medyadaki sela paylaşımlarından bazıları ise şöyle:

Ekran görüntüsü 2024-07-31 132705

Ekran görüntüsü 2024-07-31 132713

Ekran görüntüsü 2024-07-31 132717

Ekran görüntüsü 2024-07-31 132723

Ekran görüntüsü 2024-07-31 132728

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN SUİKASTA TEPKİ

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tahran'da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Heniyye'ye, Cenabıhak'tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin'in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tahran'da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Heniyye'ye Cenabıhak'tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin'in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Filistin davasına ailesiyle, canıyla, kanıyla adadığı ömrüne, sarsılmaz inancına ve cihadına şahidiz. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
SGK düğmeye bastı, tüm belediyelere yazı gitti! Özgür Özel: Ankara'nın borcunu şişiren Melih Gökçek, adam hayatında 1 lira ödememişSGK düğmeye bastı, tüm belediyelere yazı gitti! Özgür Özel: Ankara'nın borcunu şişiren Melih Gökçek, adam hayatında 1 lira ödememiş
Anahtar Kelimeler:
İran suikast Hamas İsmail Haniye
En Çok Okunan Haberler
Kapalıçarşı kuyumcuları ne olduğunu anlamadı, Maliye baskın yaptı!

Kapalıçarşı kuyumcuları ne olduğunu anlamadı, Maliye baskın yaptı!

İran 3 gün yas ilan edip, intikam yemini etti!

İran 3 gün yas ilan edip, intikam yemini etti!

Herkes maçın 33. dakikasında olanları konuşuyor!

Herkes maçın 33. dakikasında olanları konuşuyor!

Erdoğan'ın ilk tepkisi çok sert oldu: Kalleşçe! Emellerine yine ulaşamayacak

Erdoğan'ın ilk tepkisi çok sert oldu: Kalleşçe! Emellerine yine ulaşamayacak

Haniye'nin İran'da öldürülmesi tesadüf mü? Çok konuşulacak 'mesaj' detayı: İsrail istese...

Haniye'nin İran'da öldürülmesi tesadüf mü? Çok konuşulacak 'mesaj' detayı: İsrail istese...

Hamas lideri Haniye öldürülmeden önce tüm dünyaya bu çağrıyı yapmıştı! 3 Ağustos bekleniyordu...

Hamas lideri Haniye öldürülmeden önce tüm dünyaya bu çağrıyı yapmıştı! 3 Ağustos bekleniyordu...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

Bir terlikten çok daha fazlası! Crocslarda 1000 TL altı fiyatlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.