Sela seslerini duyanlar sosyal medyaya koştu! Haniye suikastı sonrası Türkiye'nin dört bir yanında camilerden yükseldi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'da öldürülmesi Türkiye'de geniş yankı uyandırdı. Sosyal medyada birçok kullanıcı sela okundu bilgisini paylaştı.

CAMİDEN DUYURULDU

Elazığ'da kaydedildiği belirtilen bir görüntüde camiden selayla birlikte Hamas lideri İsmail Haniye Siyonist İsrail tarafından şehit edilmiştir. Allah şehadetini kabul eylesin” dendi.

SOSYAL MEDYADA HERKES SELAYI PAYLAŞIYOR

Sosyal medyadaki sela paylaşımlarından bazıları ise şöyle:

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI ERBAŞ'TAN SUİKASTA TEPKİ

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Tahran'da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Heniyye'ye, Cenabıhak'tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin'in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Erbaş, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasına ilişkin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Tahran'da gerçekleştirilen alçak suikast sonucu şehadete kavuşan Filistin direnişinin yiğit evladı İsmail Heniyye'ye Cenabıhak'tan rahmet, tüm Filistin halkına ve Filistin'in özgürlük mücadelesine gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum. Filistin davasına ailesiyle, canıyla, kanıyla adadığı ömrüne, sarsılmaz inancına ve cihadına şahidiz. Mekanı cennet, makamı ali olsun."

(AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır