"Selahaddin Eyyübi Sunum Yarışması"nın finali yapıldı

İSTANBUL (AA) - Müsenna Uluslararası Öğrenci Derneği'nce Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen, "Selahaddin Eyyübi Sunum Yarışması"nın final programı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Finale kalan 6 öğrencinin yarıştığı "Dünya Gençleri Öncülerin İzinde" temasıyla düzenlenen etkinlik, Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yarışma öncesinde konuşan Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli, yarışmanın konusunun "Selahaddin Eyyübi" olduğunu söyledi.

Kefeli, öğrencilerin konuyla ilgili sunum yapacaklarını belirterek, "Ümmet olarak Selahaddinlerimizi arıyoruz, şecaatli, cesur bir komutan. En güçlü olmasına rağmen dünyaya tenezzül etmeyen insanları arıyoruz." dedi.

Selahaddin Eyyübi'nin, iyi bir komutan ve alim olduğunu ifade eden Kefeli, şerefin ırkta değil İslam'a ve Kur'an'a hizmette olduğunu kendilerine gösterdiğini anlattı.

- "Atiyi belirleyecek mazimizdir"

İlim Yayma Cemiyeti Teşkilatlanma Müdürü Rafet Kayretli de Selahaddin Eyyübi'nin öncü bir şahsiyet olduğunu vurgulayarak, "Biz tarihimizle, kimliğimizle, mazimizle varız. Atiyi belirleyecek mazimizdir." ifadelerini kullandı.