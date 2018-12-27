HABER

"Selahaddin Eyyübi Sunum Yarışması"nın finali yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2018 17:48 | Son Güncelleme

Müsenna Uluslararası Öğrenci Derneği tarafından, Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen, "Selahaddin Eyyübi Sunum Yarışması"nın final programı ve ödül töreni yapıldı

İSTANBUL (AA) - Müsenna Uluslararası Öğrenci Derneği'nce Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik düzenlenen, "Selahaddin Eyyübi Sunum Yarışması"nın final programı ve ödül töreni gerçekleştirildi.

Finale kalan 6 öğrencinin yarıştığı "Dünya Gençleri Öncülerin İzinde" temasıyla düzenlenen etkinlik, Fatih'teki Ali Emiri Efendi Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Yarışma öncesinde konuşan Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Bayram Kefeli, yarışmanın konusunun "Selahaddin Eyyübi" olduğunu söyledi.

Kefeli, öğrencilerin konuyla ilgili sunum yapacaklarını belirterek, "Ümmet olarak Selahaddinlerimizi arıyoruz, şecaatli, cesur bir komutan. En güçlü olmasına rağmen dünyaya tenezzül etmeyen insanları arıyoruz." dedi.

Selahaddin Eyyübi'nin, iyi bir komutan ve alim olduğunu ifade eden Kefeli, şerefin ırkta değil İslam'a ve Kur'an'a hizmette olduğunu kendilerine gösterdiğini anlattı.

- "Atiyi belirleyecek mazimizdir"

İlim Yayma Cemiyeti Teşkilatlanma Müdürü Rafet Kayretli de Selahaddin Eyyübi'nin öncü bir şahsiyet olduğunu vurgulayarak, "Biz tarihimizle, kimliğimizle, mazimizle varız. Atiyi belirleyecek mazimizdir." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından finalistler, jüri ve seyirciler önünde hünerlerini sergiledi.

Okulun Felsefe Öğretmeni Yılmaz Albayrak'ın başkanlığını yürüttüğü, Uluslararası Öğrenci Dernekleri (UDEF) Başkan Yardımcısı Adem Yavuz, İlim Yayma Cemiyeti Teşkilatlanma Müdürü Kayretli, İlim Yayma Cemiyeti Fatih Sultan Mehmet Ortaöğretim Erkek Öğrenci Yurdu Müdürü Seyit Ömer Gürleyen'den oluşan jüri, performansların ardından değerlendirme yaptı.

Değerlendirmenin sonucunda, öğrencilerden birinci olan Mahmud Zeyn tam altın, ikinci Yusuf Zahit Şimşek yarım altın ve üçüncü olan Osman Akif Akkoyun da çeyrek altın ile ödüllendirildi.

Diğer finalistlere de 100'er lira mansiyon ödülü verildi.

Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Uyuşturucuyu otomobilin yakıt deposuna sakladılarUyuşturucuyu otomobilin yakıt deposuna sakladılar
Etiyopya asıllı öğretmen, MHP'ye üye olduEtiyopya asıllı öğretmen, MHP'ye üye oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Final programı Müsenna Uluslararası Öğrenci Derneği ödül töreni Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi

En Çok Okunan Haberler

Cinayet sorusu damga vurdu

Cinayet sorusu damga vurdu

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

Fatih Portakal'dan RTÜK'ün cezasına ilk yanıt

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

8 aylık hamile sandılar ama... Doktor 'ilk kez karşılaştım' dedi

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Bakan açıkladı! Poşetler oralarda ücretsiz olacak

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Kenan Sofuoğlu'ndan tartışma yaratan paylaşım!

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

Bahçeli'nin açıklaması olay yaratmıştı! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Kritik sorunun cevabı belli oluyor! Tarih verdi

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

'Tarihi yüzleşme' olarak tanımladı! 'Cesaretin var mı?'

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! İstanbul'da kar başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erzincan'da 4.3 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Korkutan deprem! 4.3 şiddetinde salladı

Şanlıurfa'da akaryakıt istasyonunda patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Şanlıurfa'da patlama! Çok sayıda ekip bölgede

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

Paylaşımına tepki yağmıştı! Kenan Sofuoğlu kendini böyle savundu

Devlet Bahçeli'nin Hulusi Akar'a hediye ettiği tabancanın fotoğrafı!

Devlet Bahçeli'nin Akar'a hediye ettiği tabancanın fotoğrafı!

MÜSİAD açıkladı: Piyango ve şans oyunlarında 'Milli' ibaresi kullanılmamalı

Büyük çekiliş öncesi yeni tartışma: Kaldırın!

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

Dev platform İstanbul Boğazı'ndan geçti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.