MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivas Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, MHP'nin ilke ve prensiplerine aykırı tutum ve davranışları nedeniyle MHP'nin belediye başkanları listesinden düşürüldü." ifadelerini kullandı.

Selahattin Çuhadaroğlu kimdir?

1947 yılında Sivas'ın Hafik ilçesinde dünyaya gelen Selahattin Çuhadaroğlu, 1967 yılında Eskişehir Hava Teknik Okullar Komutanlığı'nda 2 sene eğitim aldıktan sonra mezun oldu. Ardından sırasıyla Eskişehir, Mardin ve Bursa'da Hava Motorlu Araçlar Komutanlığı'nda, Kayseri ve Konya Hava Birlikleri'nin çeşitli kademelerinde görev aldı.

1992 yılında emekli olmasının ardından siyasete yönelen Çuhadaroğlu, 1995 yılında Doğru Yol Partisi (DYP) İlçe Başkanlığı yaptı. Ardından Saadet Partisi İlçe Başkanlığı görevini yürüten Selahattin Çuhadaroğlu, Saadet Partisi tarafından iki dönem belediye başkan adayı olarak gösterildi.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde bu kez MHP'den Hafik Belediye Başkan Adayı olarak gösterilen Çuhadaroğlu, %53,37 oranında oy alarak Hafik Belediye Başkanı oldu.

Bu seçimde AK Parti'nin adayı Mithat İlhan %44,59, Saadet Partisi'nin adayı Veysel Tekneci %1,80, Bağımsız Türkiye Partisi'nin adayı Yalçın Boyraz ise %0,23 oranında oy almıştı.

