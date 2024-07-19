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Selahattin Demirtaş'a 2,5 yıl hapis cezası

19.07.2024 18:14
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Eski Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, çeşitli konuşmalarından dolayı yargılandığı davada 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Selahattin Demirtaş'a 2,5 yıl hapis cezası

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında bazı mitinglerdeki çeşitli konuşmaları nedeniyle açılan davanın karar duruşması bugün, Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, başka suçtan Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Demirtaş’ın avukatları ve izleyiciler salonda hazır bulundu.

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DEMİRTAŞ'IN SAVUNMASI

Duruşmada savunma yapan Demirtaş, “İddianame kopyala yapıştır olduğu için hatalar bile aynı. Avukatların sunduğu delillerin hiçbir anlam ifade etmediğini anlıyoruz. Herhangi bir ülkede bir hakimin önüne koysak bu mütalaayı bir şey anlamaz. Mütalaada hukuk anlamında tek satır yok. Mütalaa siyasi amaçlıdır. Bu dosya AİHM'e kadar gidecek. Eleştiri hakkımı kullandığım için yargılanıyorum. Şimdiye kadar hiçbir şiddet, terör dosyasıyla yargılanmadım. Konuşmalarımdan dolayı 55 yıl ceza aldım. Karşınıza bir kadını katleden biri olarak çıksaydım ağır tahrik, iyi hal indirimi alırdım. Bana verilen hiçbir cezada iyi hal indirimi almadım. Türk yargısı bize ayrımcılık yapıyor. Bana yapılan hakaretlerle ilgili tek bir defa işlem yapılmadı. 8 yıldır 13 metrekare bir hücrede tutuluyorum” dedi.

Demirtaş’ın savunmasının ardından avukatlar söz aldı. Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti kararını açıkladı. Heyet Demirtaş’a ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama’ suçundan 1 yıl 3 ay, ‘Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan ise 1 yıl 3 hapis cezası verdi.

(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Selahattin Demirtaş hapis hdp
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