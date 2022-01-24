HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Selahattin Demirtaş'a Ahmet Davutoğlu'na hakaret suçundan hapis cezası

Selahattin Demirtaş'a Ahmet Davutoğlu'na hakaret suçundan hapis cezası

24.01.2022 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği iddiasıyla Mersin'de yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. Ceza, hakim tarafından ertelenmedi.

Selahattin Demirtaş'a Ahmet Davutoğlu'na hakaret suçundan hapis cezası

Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Demirtaş, başka suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Demirtaş'ın avukatları ile bazı partililer de salonda yer aldı.

Demirtaş, savunmasında müştekiye yönelik sözlerinin hakaret değil, ifade ve düşünce özgürlüğü olduğunu iddia ederek, "Ben o dönem muhalefet partisi mensubu ve milletvekili olarak hükümeti ve görevlilerini eleştirdim. Mutlak sorumsuzluk kavramı anayasada da var. Anayasanın bana tanıdığı hakkı kullandım." ifadesini kullandı.

Avukatları da dinleyen hakim, sanığa "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Ceza, hakim tarafından ertelenmedi.

Demirtaş hakkında 27 Şubat 2016'da HDP Akdeniz İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen mitingdeki konuşmasında Davutoğlu'na hakaret ettiği gerekçesiyle "kamu görevlisine karşı alenen hakaret" suçundan 2 yıl 4 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...15 yaşındaki kız çocuğuna kuzeninden fuhuş tuzağı! İçeceğine ilaç atıp...
Öz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurduÖz kızına işkence yaptı! Kafasını yerden yere vurdu
DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...DSÖ'den korkutan uyarı: Daha ölümcül bir varyant...
Anahtar Kelimeler:
Ahmet Davutoğlu Selahattin Demirtaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Fatma Girik hayatını kaybetti!

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Gözyaşlarına boğuldu! "O yiğit halleri... Gitti canım"

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

Ev sahibinden kadınlara kira oyunu "Giren çıkan belli değil"

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

İstanbullular dikkat! Kar sağanakları, DEK'ler, Vorteksler...

Yüzlerce araç kara gömüldü! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama

Yüzlerce araç kara gömüldü! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yeni açıklama

Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

Eski nişanlısı tarafından öldürülmüştü! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Uyku kalitesini arşa çıkarmak için sahip olması gereken ürünler

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Sosyal medyada gündem olmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Erkeğin en özel aksesuarı! En iyi cüzdan marka ve modelleri

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Herkeste var! Acı gerçekler ortaya çıktı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Her yol ona çıkıyor' diyerek cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Covid aşısı vücuda ne yapıyor? Gözler önüne serildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.