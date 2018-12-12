Selahattin Demirtaş'a bir dava daha! 10 yıla kadar hapis istemi

"Aynı şekilde terörle mücadele kapsamında güvenlik güçlerinin yaptığı operasyonları saptırarak terör örgütü PKK/KCK'nın eylem ve faaliyetlerini meşru göstermeye çalışmıştır. Ayrıca konuşma içeriğinde 'Kayyumları asla tanımayın, kabul etmeyin, yüzüne bile bakmayın, emrini yerine getirmeyin, selamını almayın.' şeklindeki sözleriyle halkı kanunlara uymamaya, 'Sizler her an büyük bir sivil direnişe hazır olmalısınız bizim içinde varlık yokluk nedeni, ölüm kalım meselesidir.' şeklindeki konuşmalarıyla da suç işlemeye alenen tahrik etmiştir. Yine konuşma içeriğinde sürekli Türk-Kürt ayrımını ön planda tutarak insanlarda kin ve düşmanlık uyandıracak şekilde konuşmalar yapmıştır. Dosya kapsamındaki görüntü ve ses kayıtlarıyla da şüphelinin üzerine atılı suçları işlediği sabit olmakla, ilgili sevk maddelerince cezalandırılması talep olunur."

Kaynak: AA

