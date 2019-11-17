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Selahattin Demirtaş'a 'Siyasi Cesaret' ödülü

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.11.2019 07:39 | Son Güncelleme

HDP'nin önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a '2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü' verildi. Ödülü, Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş aldı.

Selahattin Demirtaş'a 'Siyasi Cesaret' ödülü

Almanya merkezli uluslararası İlerici İttifak (Progressive Alliance), “2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü”nü bu yıl, 5 Kasım 2016’dan bu yana Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi’nin (HDP) önceki dönem Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’a verdi. Ödülü, Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş aldı.

CHP'Lİ SEZGİN TANRIKULU DUYURDU

Düzenlenen törene HDP Genel Başkan Yardımıcısı Hişyar Özsoy, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve çok sayıda kişi katıldı.

Sezgin Tanrkulu yaptığı paylaşımda, “Stockholm’de hoş bir tesadüf oldu bu akşam. Progressive Alliance Awards (Cesaret Ödülü) 2019’un bu yılki ödülü demokrasi, insan hakları ve barış için çabalarından dolayı arkadaşım aynı zamanda meslektaşım #SelahattinDemirtaş’a verildi” ifadelerini kullandı.

sezgın tanrıkulu

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Selahattin Demirtaş HDP 2019 Özel Siyasi Cesaret Ödülü

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