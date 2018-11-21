Selahattin Demirtaş, AİHM'in kararını değerlendirdi

Mehmet TÜRK/DİYARBAKIR, (DHA)- HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığı ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) hakkında verdiği kararı değerlendirdi. Siyasi rehine pozisyonunun hukuken tescillendiğini öne süren Demirtaş, "İlk günden beri söylediğimiz gibi, HDP'ye yapılan operasyon, tutuklanmamız ve yargılanmamız hukuki değil, siyasi gerekçelerle yapılıyordu" dedi.

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, avukatları aracılığı ile AİHM'in kendisi hakkında verdiği kararla ilgili açıklama yaptı. Kararla birlikte siyasi rehine pozisyonunun hukuken tescillendiğini ileri süren Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği bu kararla birlikte, siyasi rehine pozisyonum hukuken tescil edilmiş oldu. İlk günden beri söylediğimiz gibi, HDP'ye yapılan operasyon, tutuklanmamız ve yargılanmamız hukuki değil, siyasi gerekçelerle yapılıyordu. Yargılandığım davalar ve isnatlar tümden çökmüştür. AYM dahil, bizim hakkımızda bu süre zarfında yasa dışı karar veren bütün mahkemelerin çok ağır ihlaller yaptığı, AİHM kararıyla kesinleşmiştir. Siyasetin yargı üzerinde kurduğu yeni vesayet, hem demokrasi, hem toplumun geleceği açısından büyük bir tehdit oluşturmaktadır. Maalesef ki; yürütmenin başı sıfatıyla açıklama yapan Cumhurbaşkanı halen ve bu mahkeme kararına rağmen hukuku, kanunu ve Anayasa'yı tanımayacağını ifade edebilmektedir. Bu benim şahsımla ilgili bir mesele değil, AİHM kararında temsil edildiği gibi bütün Türkiye toplumu ve demokrasi açısından çok vahim bir durumdur. Hukuk ve adalet mücadelemiz her koşulda devam edecektir. Haklı bir mahkeme kararı olmadan iki yıldır burada tutuluyor olmama rağmen demokrasiye, barışa ve adalete olan inancımı asla kaybetmedim. Bu konuda en büyük umut kaynağım da halktır, halkın mücadelesidir. Son derece önemli ve ciddi sonuçlar içeren bu mahkeme kararını, zorlu bir hukuki mücadele neticesinde ortaya çıkaran bütün avukat arkadaşlarıma, partim HDP'ye ve dayanışma içerisine olan bütün halkımıza en içten teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum."

