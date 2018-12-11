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Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

SEÇİM HABERLERİ  | 11.12.2018 08:01 | Son Güncelleme

Selahattin Demirtaş'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " 2023’e kadar tam 228 adet yeni cezaevi yapılıyormuş. Ay hadi inşallah, hepiniz bir şekilde girersiniz içeri. Giremeseniz de umudunuzu kaybetmeyin, önümüzde yerel seçimler var. AKP’ye oy verin, kesin içeridesiniz" ifadelerine yer verildi.

Selahattin Demirtaş: AKP'ye oy verin!

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda AİHM'in "tahliye edilmeli" kararının ardından tutukluluğuna son verilmemesine göndermede bulunularak, şunlar kaydedildi:

'AZ KALSIN DIŞARIYI BOYLUYORDUK'

"Biz milletvekili olmamıza rağmen içeri girene kadar canımız çıktı. Geçen gün AİHM’den "derhal orayı tahliye edin" diye tebligat aldık, neyse ki Hükümet araya girip tahliyeye engel oldu. Allah muhafaza, az kalsın dışarıyı boyluyorduk.

'4 YIL 8 AYLIĞINA DA OLSA YERİMİZİ GARANTİLEDİK'

Sonra Saray’ın adaleti, adalet sarayından bize hızlı bir şekilde devre mülk bir tapu ayarladı, 4 yıl 8 aylığına da olsa yerimizi garantiledik. Bu devirde gemisini kurtaran kaptan kardeşim. Hiçbir şey yapmıyorsunuz, sonra da "Vay efendim bizi niye içeri atmıyorlar?"

'AKP'YE OY VERİN, KESİN İÇERİDESİNİZ'

Ama çok da karamsar olmayın, 2023’e kadar tam 228 adet yeni cezaevi yapılıyormuş. Ay hadi inşallah, hepiniz bir şekilde girersiniz içeri. Giremeseniz de umudunuzu kaybetmeyin, önümüzde yerel seçimler var. AKP’ye oy verin, kesin içeridesiniz."

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yerel seçim akp HDP Selahattin Demirtaş

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
alemin tek karizmatik başkanı. kulaklarımız pas tuttu. Alemin karizmasını özledik be başkan!
içeri yaramış seloş, bayağı espiritüer olmuşsun. ay falan demeye başlamışsın seloş hayırdır bilmediğimiz bi şeyler mi var.
selahattin bey bu zulüm er geç bitecek ve sanave bitçok aydına yapılan işkenceleri n sorumluları o hakettikleri zindanlara kapatılacaklar
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