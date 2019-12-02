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Selahattin Demirtaş cezaevinde rahatsızlandı! Kardeşi ve avukatı paylaştı (Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.12.2019 14:26 | Son Güncelleme

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cezaevinde rahatsızlandı. Kızkardeşi ve avukatı Aygül Demirtaş haberi sosyal medyadan duyurdu. Demirtaş'ın hücresinde rahatsızlandığını ve bilincinin kapandığını belirten Aygül Demirtaş, 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk yapılmadığını belirtti. HDP de yaptığı açıklamayla hükümet ve Adalet Bakanlığı'nı açıklama yapmaya çağırırken, "Meclis Başkan Vekilimiz ve Grup Başkanvekillerimiz Edirne Cezaevine hareket edeceklerdir." ifadelerine yer verdi.

Selahattin Demirtaş cezaevinde rahatsızlandı! Kardeşi ve avukatı paylaştı (Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu)

Avukat Aygül Demirtaş sosyal medyadan yaptığı açıklamada 26 Kasım gecesi Edirne Cezaevi'nde bulunan Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlandığını duyurdu.

'NEFES ALAMADI, BİLİNCİ KAPANDI'

Demirtaş'ın göğüs sıkışması ve nefes alamaması nedeniyle bilincinin kapandığını belirten Aygül Demirtaş, ilk müdahaleyi hücre arkadaşı Abdullah Zeydan'ın yaptığını belirtti.

Demirtaş'ın rahatsızlığının ardından ambulans çağrıldığını ve EKG yapıldığını ancak 7 gün geçmesine rağmen hastaneye sevk edilmediğini açıkladı.

demirtas rahatsızlandı

HDP'DEN İLK AÇIKLAMA

HDP'nin resmi internet sitesinden Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. HDP, hükümeti ve Adalet Bakanlığı'nı 'acilen' açıklama yapmaya çağırdı.

Yapılan açıklamada "Demirtaş’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için gerekli işlemler derhal yapılmalıdır. Şu ana kadar bunun gerçekleştirilmemiş olması kesinlikle kabul edilemez ve tüm sorumluluk yetkililerdedir. Meclis Başkan Vekilimiz ve Grup Başkanvekillerimiz Edirne Cezaevine hareket edeceklerdir." denildi.

HDP'nin açıklamasının tam metni şöyle;

"Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş’ın sağlık durumuna ilişkin avukatları tarafından verilen bilgilere ilişkin hükümeti ve Adalet Bakanlığı’nı acilen açıklama yapmaya çağırıyoruz.

Sayın Demirtaş’ın sağlığına ilişkin son durumu nedir? Neden hastaneye sevki yapılmamıştır?

Demirtaş’ın tam teşekküllü bir hastaneye sevki için gerekli işlemler derhal yapılmalıdır. Şu ana kadar bunun gerçekleştirilmemiş olması kesinlikle kabul edilemez ve tüm sorumluluk yetkililerdedir.

Meclis Başkan Vekilimiz ve Grup Başkanvekillerimiz Edirne Cezaevine hareket edeceklerdir. "

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Selahattin Demirtaş Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu Aygül Demirtaş

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