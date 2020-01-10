Selahattin Demirtaş duruşmaya neden katılmadı? Sağlık durumuyla ilgili avukatından açıklama

Edirne Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, yargılandığı ana davada duruşmaların üçüncü ve son gününe katılmadı.

SEBGİS Sistemi ile Edirne Cezaevi'nden oturumlara katılan Demirtaş, sağlık sorunları gerekçesi ile dünkü son oturuma katılmadığı bildirdi.

BBC Türkçe'ye konuşan Demirtaş'ın avukatı ve kız kardeşi Aygül Demirtaş Gökalp, ağabeyinin sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişmenin olmadığını söyledi.

'NEFES BİLE ALMAK ÇOK ZOR'

Aygül Demirtaş Gökalp, Selahattin Demirtaş'ın rahatsızlığının SEBGİS odasının fiziki koşullarının çok kötü olmasından kaynaklandığını belirtti:

"SEBGİS odası o kadar küçük havasız ve soğuk ki iki gün boyunca orada savunma yapmak çok rahatsız edici. Fiziki koşulları çok kötü, bir karton kutunun içinde oturmak gibi bir şey. Nefes bile almak çok zor. İki gün orada, kötü şartlar altında savunmak yapmak gerçekten çok yorucu. Bu yüzden Selahattin Bey üçüncü gün orada savunma yapmak istemedi. Sağlık durumu ile ilgili yeni bir gelişme yok, kalbi ve midesi ile ilgili ilaç tedavisi devam ediyor."

