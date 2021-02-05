Selahattin Demirtaş hakkında istenen ceza belli oldu

Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davaya Demirtaş, başka bir suçtan tutuklu bulunduğu Edirne F Tipi Cezaevi’nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, sanık avukatları salonda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra Demirtaş’a söz verdi.

Mahkemenin usul eksikliği nedeniyle iddianameyi iade etmesi gerektiğini savunan Demirtaş, Kocaman’a yönelik söz konusu ifadeleri Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı sırada sarf ettiğini söyledi.

Bu ifadeler nedeniyle o anda suç duyurusunda bulunulmadığını belirten Demirtaş, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin kendisi hakkındaki kararının ardından suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti. Demirtaş, Kocaman’ı kimseye hedef göstermediğini savundu.

8 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Demirtaş’ın avukatlarının beyanlarının alınmasının ardından cumhuriyet savcısına söz verildi. Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan savcı, Demirtaş’ın "tehdit" ve "terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek" suçlarından 8 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Savcı mütalaasının ardından söz verilen Demirtaş ve avukatları, mütalaaya yönelik savunmalarını hazırlamak için ek süre talebinde bulundu. Daha sonra ara kararını açıklayan mahkeme, sanığa ek süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

(İHA)

