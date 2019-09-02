HABER

Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davada savunmasını tamamladığı gerekçesiyle tahliyesine karar verildi. Demirtaş bir başka dosyadan hükümlü olduğu için cezaevinde tutulmaya devam edecek.

Selahattin Demirtaş hakkında tahliye kararı

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada Edirne'deki cezaevinde tutuklu bulunan Demirtaş ile telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu, avukatları ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyetince, önceki ara karar gereği duruşma salonunda hazır edilmesi için müzekkere yazılan Demirtaş’ın sağlık sorunları gerekçesiyle hazır bulundurulmadığı ve avukatlarının mazeret dilekçesi göndererek duruşmaya katılmadığı bildirildi.

Sanık Demirtaş, avukatlarının hazır olmadığını belirterek, savunmasını hazırlayabilmesi için süre verilmesini istedi.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, bu aşamada yargılamaya ilişkin diyeceğinin bulunmadığını kaydederek, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.

Mütalaaya karşı diyecekleri sorulan Demirtaş, mütalaanın gerekçesiz olduğunu ileri sürerek, tahliyesine yönelik talebinin olmadığını söyledi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık avukatlarının gerekçe göstermeden mazeret dilekçesi verdikleri gerekçesiyle bu taleplerinin kabul edilmediğini ve henüz savunma yapılmayan 4'üncü, 5'inci, 8'inci ve 11'inci fezlekeler hakkında davanın sürüncemede bırakılmaması adına sanığın savunmasını yapmış sayılmasına hükmedildiğini bildirdi.

Heyet, Demirtaş'ın savunmasını yapmış olduğu gerekçesiyle adli kontrol şartıyla tahliyesine oy birliğiyle karar verdi.

DEMİRTAŞ'TAN AÇIKLAMA

Kararın ardından Demirtaş, "Hükümlü olduğum için şimdilik cezaevindeyim. Adil yargılanma için hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı.

Demirtaş, daha önce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan yargılandığı davada İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince 4 yıl 8 ay hapse mahkum edilmiş, karar, istinaf mahkemesince hukuka uygun bulunmuştu. Bundan dolayı Demirtaş cezaevinden çıkamayacak.

Davanın görülmesine 7-8 ve 9 Ocak 2020'de devam edilecek.

(AA)

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Moskova, Polonya-ABD ittifakını bölmeye çalışıyor, uyanık olmak zorundayız"ABD Başkan Yardımcısı Pence: "Moskova, Polonya-ABD ittifakını bölmeye çalışıyor, uyanık olmak zorundayız"
Bakan Pakdemirli’den yangını üstlenen PKK yorumu:Bakan Pakdemirli’den yangını üstlenen PKK yorumu:
Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş tahliye HDP

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

'Ne Davutoğlu'su, Davutoğlu kim?'

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan görevden almalara ilişkin flaş açıklama

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz hayatını kaybetti

Diğer Haberler
Son dakika! Ekrem İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Son dakika! Metin Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Suriye mesajı

Erdoğan'dan Doğu Akdeniz ve Suriye mesajı

Cumhrubaşkanı Erdoğan: İBB Başkanı Diyarbakır'da kimlerle, neyi konuşuyor?

'Diyarbakır'da kimlerle, neyi konuşuyor?'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Erdoğan'dan yeni parti iddialarına tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.