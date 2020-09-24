HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Selahattin Demirtaş hakkında yeni dava

Selahattin Demirtaş hakkında yeni dava

24.09.2020 08:40 | Son Güncelleme

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı "terör örgütüne" hedef göstermek suçlamasıyla yeni bir dava açıldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında "tehdit, terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek" suçlamasıyla dava açtı. İddianamede Demirtaş'ın Twitter hesabından paylaşılan savunmasında kullandığı ifadelerle Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ı "tehdit ettiği ve terör örgütü üyelerine hedef gösterdiği" iddia edildi. Savcılık, Demirtaş hakkında 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası istedi.

İddianamede AİHM uygulamalarında ifadenin içeriğinde şiddet çağrısı, nefret söylemi, ifade sahibinin terörle ilgisi, tanınmışlık düzeyi, toplumu etkileme gücü, ifadede kullanılan aracın etki ve yayılma niteliği, ifadede kullanılan yöntemin etkinliği ve geniş kitlelere ulaşma yeteneğinin dikkate alınması gerektiği vurgusu yapıldı.

Demirtaş'ın eyleminin bir savunma metni içerisinde dahi olsa, terörle mücadelede etkin görev yapmakta olan kamu görevlisinin kimlik bilgilerini paylaşarak kamu görevlisini örgüt mensuplarına hedef gösterme amacı taşıdığı belirtilen iddianamede, paylaşımın Yüksel Kocaman'ı tehdit niteliği gösterdiği savunuldu.

Kılıçdaroğlu'ndan tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Demirtaş hakkında yeni bir iddianame düzenlenmesini katıldığı bir televizyon programında eleştirdi. Kılıçdaroğlu, "Bu tür iddiaları aslında Selahattin Demirtaş alacak göğsüne şeref madalyası olarak takacaktır. Ne söylemiş yani? 'Savcı dikkat etmek zorunda.' Savcı eleştirilmeyecek mi? Yargıç eleştirilmeyecek mi? Onlar eleştirinin tamamen dışında mı?" diye konuştu.

Demirtaş, tahliyesini engellediği iddia edilen Kocaman'ın nikahı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beştepe'de ziyaret etmesiyle ilgili olarak "Elinize tutuşturulan hediye poşetleri sizi yargılanmaktan kurtaramayacaktır" ifadelerini kullanmıştı. Demirtaş'ın bu sözleri nedeniyle hakkında soruşturma başlatılmıştı.

DHA,DW/HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı Ülkede büyük panik! 'Süper bulaştırıcı' olduğu ortaya çıktı
Köpek 'Max', üç yavru kediye annelik yapıyorKöpek 'Max', üç yavru kediye annelik yapıyor
İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu?İstanbul’da halk ekmek ne kadar oldu?
En Çok Okunan Haberler
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi'nden kritik sigara uyarısı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
Bill Gates salgının bitebileceği tarihi açıkladı!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
İşte Fenerbahçe'nin yeni forveti!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Fenerbahçe'de derbi öncesi şok ayrılık!
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
Soylu: Cübbeli Ahmet Hoca 1-2 gün içerisinde bildiklerini anlatacak
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
Eğitim kurumunda dev vurgun! Çok sayıda gözaltı var
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Dinlenmek için oturdukları parkta kabusa uyandılar!
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Ankara'da ölü bulunmuştu! Gülay Uygun olayında flaş gelişme
Diğer Haberler
Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Hatay’da müzikhole silahlı saldırı: 1 ölü, 2 yaralı
Polis aracı, kovalamaca sırasında kaza yaptı: 2 memur yaralı
Polis aracı, kovalamaca sırasında kaza yaptı: 2 memur yaralı
İzmir'de hurda yüklü TIR devrildi
İzmir'de hurda yüklü TIR devrildi
Köpek 'Max', üç yavru kediye annelik yapıyor
Köpek 'Max', üç yavru kediye annelik yapıyor
Avcılar'da korkunç olay! Balkondan düştü demir korkuluklara saplandı
Balkondan düştü demir korkuluklara saplandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 üniversiteye rektör atadı
6 üniversiteye yeni rektör
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.