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Selahattin Demirtaş hakkındaki tahliye kararına itiraz

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2019 16:35 | Son Güncelleme

Terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinin dün verdiği tahliye kararına duruşma savcısınca itirazda bulunuldu - İtiraz, Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesince karara bağlanacak - İtiraz dilekçesinden: - "Kovuşturma konusu silahlı terör örgütüne üye olma suçu bakımından yasada öngörülen ceza miktarı da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu, bu nedenle de tahliye kararının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir. Selahattin Demirtaş'ın itirazen tutuklanmasına karar verilmesi talep olunur"

Terör suçlarından yargılanan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesinin dün verdiği tahliye kararına duruşma savcısınca itirazda bulunuldu.

Demirtaş, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü üyesi olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından tutuklu olarak yargılanıyordu.

Mahkeme dünkü duruşma sonucunda savunmasını tamamladığı gerekçesiyle "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu bulunan Demirtaş'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti.

Ancak Demirtaş daha önce İstanbul 26'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nce "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan aldığı 4 yıl 8 ay hapis cezası nedeniyle cezaevinden çıkamamıştı.

- Tahliye kararına savcıdan itiraz

Edinilen bilgiye göre duruşma savcısı Mehmet Fatih Özdemir, Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği tahliye kararına bugün itirazda bulundu.

İtirazda Demirtaş'ın üzerine atılı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçunun, Ceza Muhakemesi Kanunu'nun (CMK) 100'üncü maddesinde yer alan "anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlardan olduğu" belirtildi.

Maddede, "bu suçun işlendiği hususunda kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı halinde tutuklama nedeni var sayılabilir" denildiğine dikkat çekilen itirazda, şunlar kaydedildi:

"Dosya kapsamında sanığın bu suçu işlediğine dair kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunduğu, kovuşturma konusu silahlı terör örgütüne üye olma suçu bakımından yasada öngörülen ceza miktarı da dikkate alındığında tutuklama tedbirinin ölçülü olduğu, bu nedenle de tahliye kararının yerinde olmadığı değerlendirilmiştir. Açıklanan sebeplerle Selahattin Demirtaş'ın itirazen tutuklanmasına karar verilmesi talep olunur."

İtiraz, Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
HDP Selahattin Demirtaş tahliyeye itiraz

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