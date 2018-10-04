HABER

Selahattin Demirtaş için mahkeme kararını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:40 | Son Güncelleme

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince 7 ayrı suçtan yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez görülen duruşması ikinci gününde devam ediyor. Savcı, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamını istedi. Demirtaş ise, "Vereceğiniz karar belli, tahliye talep etmiyorum" dedi. Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Demirtaş’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Demirtaş'ın 'Terör örgütü kurma-yönetme, örgüt propagandası, suç ve suçluyu övme' suçlamalarıyla tutuklu yargılandığı dava Ankara'da devam ediyor. 4 Kasım 2016'da tutuklanarak Edirne F Tipi Cezaevi'ne gönderilen Demirtaş, dün Ankara Sincan'daki duruşmaya SEGBİS (ses ve görüntü bilişim sistemi) yöntemi ile katılmıştı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Demirtaş bugünkü savunmasına SEGBİS'le bağlanarak devam etti. Reddi hakim talebinde bulunmama nedenini açıklayan Demirtaş, "Bugüne kadar reddi hakim yapmamamın tek sebebi, yargı sisteminin çökmüş olması. Sizi reddetsem sizin yerinize gelecek hakim daha adil bir yargılama mı yapacak sanki? O nedenle reddi hakim yapmıyorum. Yoksa takke düşmüş kel görünmüş" ifadelerini kulladı.

Demirtaş, savunmasını şöyle tamamladı:

'AYIPTIR'

"İktidarın bütün şürekasının aleyhime yürüttüğü kampanyanın hüküm niteliğinde olduğunu anlattım. Mahkeme bunun dışında bir karar veremez. Meclis'teki konuşmalarımızın çözümünü talep etmemin, kovuşturmayı uzatmaya dönük bir hamle olduğunu söylüyorsunuz. Oysa mahkemeye çıktığımdaki ilk talebim buydu. Bir buçuk yıl önce istedim bunu. Meclis'teki konuşmalarımın ses çözümünün istenmesi yönündeki talebimi reddetmekle, 'Meclis'te söylediğin hiçbir şey bizim umurumuzda değil' diyorsunuz. DTK'da ortam dinlemesi yapılmış. Bilirkişiye gitsin, ses benim mi değil mi diye bakılsın diyorum, yaptırmıyorsunuz. 'Hiçbir baskı olmadan yargılama yapılıyor' demesin kimse, ayıptır. 'Bize hiçbir baskı yapılmıyor' diyorsanız bu da benim aklıma hakaret olur. Yapmayın. Mahkemeler kararlarıyla var olmalıdır. Adil yargılamaların yapılacağı, hukukun üstünlüğünün sağlanacağı günlerin geleceğine inanıyorum."

'TAHLİYE TALEP ETMİYORUM'

Demirtaş'ın savunmasının ardından savcılık, 'üzerine atılı suçun işlendiği dair kuvvetli delil bulunduğu' gerekçesiyle tutukluk halinin devamını istedi. Demirtaş ise, "Bu güne kadar tahliye talep etmedim, yine etmeyeceğim. Az çok vereceğiz karar zaten belli. Tahliye talep etmiyorum. Avukatlarıma söz almasını istiyorum" dedi.

Demirtaş'ın 142 yıla varan hapis cezası istemiyle yargılandığı dava Diyarbakır'da açılmış, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'ne alınmıştı. Bugünkü duruşmada Demirtaş hakkında ara karar çıkması bekleniyor. Demirtaş bir ay önce terör propagandası iddiasıyla dört yıl sekiz ay ceza almıştı.

PARTNEREn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indirEn yakın sinema ve seans bilgileri Mynet Sinema'da! Şimdi indir
Şehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması'na rekor başvuruŞehrin Işıkları Fotoğraf Yarışması'na rekor başvuru
İstanbul'da emekli olan 77 polise veda töreniİstanbul'da emekli olan 77 polise veda töreni
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş mahkeme HDP

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

Mehmet Sait Sürer öldürüldü!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

"Tecavüz" gecesinin görüntüleri ortaya çıktı!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Aydemir Akbaş'tan üzücü haber!

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

AK Parti kulisi çalkalanıyor: Mustafa Tuna kendi ayağına sıktı!

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

Aşırı dozda performans artırıcı ilaç alınca hastanelik oldu

İlginizi Çekebilir

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Batman'dan son dakika patlama haberi: 7 asker şehit

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

Acun'dan dikkat çeken Erdoğan sözleri

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

KKTC'de iğrenç olay! Karısının sevgilisine penseyle tecavüz etti!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Fatih Portakal 'mesleği bırakırım' demişti! O haber için karar verildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Saldırı kinimizi daha da artırdı!

Resimli Cuma mesajları 2018 - En güzel, en özel, anlamlı, yeni ve güncel resimli Cuma mesajları

Resimli Cuma mesajları 2018 - En güzel, en özel, anlamlı, yeni ve güncel resimli Cuma mesajları

Muğla'da bulundu! 14 milyon yaşında

Muğla'da bulundu! 14 milyon yaşında

Rıza Sarraf'ın yalısındaki keşife 'anahtar' engeli

Rıza Sarraf'ın yalısındaki keşife 'anahtar' engeli

Ankara'nın göbeğinde kritik operasyon! Ebu Hanzala da o binada toplantı yapıyormuş

Ankara'nın göbeğinde kritik operasyon! Ebu Hanzala da o binada toplantı yapıyormuş

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili çok çarpıcı iddia

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili çok çarpıcı iddia

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.