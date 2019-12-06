Selahattin Demirtaş’ın anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Alınan bilgiye göre, Özkan Yalğı idaresindeki VIP minibüs, Avrupa Otoyolu Velimeşe mevkisinde, sağ arka lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarptı.

Kazada, Demirtaş'ın babası Tahir (73) ve annesi Sadiye Demirtaş (67) ile kız kardeşi Şadiye Buluttekin (37), Mehmet ve Süleyman Akkaya, Tahir Elçi Yalğı, Rami ve Fesih Türkmen ile sürücü Yalğı yaralandı.

Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların buradaki müdahalesinin ardından ilçedeki özel hastanelere sevk edildiği, hayati tehlikelerinin bulunmadığı belirtildi.

Minibüste bulunanların, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Demirtaş'ı ziyaret etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

HDP Eş Genel başkanları Pervin Buldan ile Sezai Temelli de hastaneye gelerek yaralıların sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

HDP'DEN AÇIKLAMA



Öte yandan HDP Basın Bürosu'ndan kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için Edirne cezaevine gitmek için yola çıkan ailesi trafik kazası geçirmiştir. Kazada yaralanan aile üyeleri hastaneye kaldırılmış ve durumları iyidir. Kazadan sonra Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Çorlu’ya doğru yola çıkmıştır" denildi.

Kaynak: AA

