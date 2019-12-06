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Selahattin Demirtaş’ın eşi, anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.12.2019 13:35 | Son Güncelleme

Cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi, anne babası ve kardeşi trafik kazası geçirdi.

Selahattin Demirtaş’ın eşi, anne babası ve kardeşi kaza geçirdi

Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete minibüsle giden ailesi, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kaza geçirdi. Demirtaş'ın eşi, annesi, babası ve kardeşi dahil 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, TEM'in Çorlu gişeler mevkisinde meydana geldi. Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu olan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyarete giden ailesinin bulunduğu, Özkan Yalgı yönetimindeki minibüs, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkıp, bariyerlere çarptı.

Kazada araçta bulunan Demirtaş'ın eşi Başak, annesi Sadiye ve babası Tahir Demirtaş ile kardeşi Sadiye Demirtaş Buluttekin ve Mehmet Akkaya hafif yaralandı.

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Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. İlk müdahalesi burada yapılan yaralılar, ardından ilçedeki özel hastaneye sevk edildi. Tedaviye alınan 5 kişinin, hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavilerine devam edildiği belirtildi.

HDP'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan HDP Basın Bürosu'ndan kazayla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Önceki dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için Edirne cezaevine gitmek için yola çıkan ailesi trafik kazası geçirmiştir. Kazada yaralanan aile üyeleri hastaneye kaldırılmış ve durumları iyidir. Kazadan sonra Eş Genel Başkanlarımız Pervin Buldan ve Sezai Temelli, Çorlu’ya doğru yola çıkmıştır" denildi.

Kaynak: DHA

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