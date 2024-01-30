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  4. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş resmi başvuruyu yaptı, seçim hesapları karıştı! İstanbul'da dengeler değişiyor

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş resmi başvuruyu yaptı, seçim hesapları karıştı! İstanbul'da dengeler değişiyor

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
30.01.2024 16:13 | Son Güncelleme:
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Takvimler 31 Mart akşamını gösterdiğinde yerel seçim sonuçları takip edilirken gözler kuşkusuz ilk olarak İstanbul'un üzerinde olacak! Mevcut belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun en büyük rakibi Cumhur İttifakı adayı Murat Kurum. İYİ Parti'nin de adayı Buğra Kavuncu olmuştu. Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'tan ilk resmi adım geldi!

Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş resmi başvuruyu yaptı, seçim hesapları karıştı! İstanbul'da dengeler değişiyor

DEM Parti'nin İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmayacağı siyasetin bir numaralı gündem maddesi! DEM Parti, 2019'daki yerel seçimlerde bu üç büyükşehirde aday çıkarmamıştı. Gelen bilgilere göre Başak Demirtaş, bugün resmi adaylık başvurusunu DEM Parti'ye teslim etti.

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tele1'de yer alan habere göre, Başak Demirtaş'ın İstanbul için adaylık başvurusu yaptığını DEM Parti İstanbul Milletvekili Özgül Saki açıkladı.

BAŞAK DEMİRTAŞ'IN HAMLESİ DENGELERİ DEĞİŞTİRİR

DEM Parti önümüzdeki günlerde parti içerisinde toplanacak ve İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarıp çıkarmayacağına karar verecek. İstanbul'da yapılan seçim anketlerinin büyük çoğunluğu DEM Parti'nin aday çıkarması durumunda dengelerin değişeceğini gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Başak Demirtaş aday DEM Parti
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