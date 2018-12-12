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Selahattin Demirtaş'ın reddi hakim talebine ret

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.12.2018 17:55 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş, "terör örgütü yöneticiliği" suçlamasıyla yargılandığı davada mahkemenin tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürerek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, Demirtaş'ın talebini, ''Davayı uzatmaya yönelik'' olduğu gerekçesiyle reddetti.

Selahattin Demirtaş'ın reddi hakim talebine ret

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği" suçundan yargılandığı davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya tutuklu sanık Demirtaş, avukatları ve HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan ile yakınları katıldı.

Mahkeme Başkanı Murat İlhan, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Duruşmada söz alan Demirtaş, yargılamaya konu olan fezlekelerin tamamının Meclisteki konuşmaları olduğunu ve bunların suç teşkil etmediğinden yargılamanın hukuksuz olduğunu savundu.

Terörist başı Abdullah Öcalan'ın ziyaretçileriyle görüştürülmediği için siyasetin tıkalı olduğunu ileri süren Demirtaş, bu nedenle milletvekillerinin açlık grevinde olduğunu söyledi.

15 DAKİKA BOYUNCA KÜRTÇE METİN OKUDU

Yeterli düzeyde Kürtçe bilmediğini ifade eden Demirtaş, ancak birkaç kelime anadilinde savunma yapmak istediğini belirterek yaklaşık 15 dakika boyunca yanında getirdiği Kürtçe metni okudu.

Başkan İlhan'ın, "Kürtçesini okuduğunuz metnin Türkçesini okuyun da biz de anlayalım" demesi üzerine sanık Demirtaş, metnin Türkçesini okudu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının uygulamadığı için mahkemeninin tarafsızlığını yitirdiğini öne süren Demirtaş, "Kararınız ben ve arkadaşlarım için yeni bir değerlendirme doğurdu. Öncelikli talebim, mahkeme heyeti karar almalı 'biz böyle bir davayı bu aşamada adil yürütme imkanını kaybettik' deyip yargının da önünü açarak çekilmeli. Yapmazsanız ben ve avukatlarım reddi hakim talebinde bulunacağız." diye konuştu.

Davanın siyasi olduğunu, adil, bağımsız ve tarafsız yargılanmanın bu mahkemede yapılamayacağını iddia eden Demirtaş, Mahkeme Başkanı Murat İlhan ve üye hakim Hasan Gelir hakkında reddi hakim talebinde bulundu.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın mahkeme başkanı ve bir üyesi için reddi hakim talebini, “Davayı uzatmaya yönelik” olduğu gerekçesiyle reddetti.

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