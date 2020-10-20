Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan sokak eylemleri çağrısı

Son dönemde terörle mücadele alanında yürütülen başarılı operasyonlar ve ikna ağırlıklı teslim olmalar, terör örgütü PKK’yı çaresizliğe itti. İstihbarat birimlerinden alınan bilgilere göre dağda ve şehirde eylem yapamaz hale gelen örgüt, siyasi uzantısı HDP'den beklediğini bulamayınca çareyi sokak eylemlerinde aramaya başladı. Selahattin Demirtaş'ın kardeşi 'Şiar' kod adlı Nurettin Demirtaş'ın da kamuoyunda Kobani olayları olarak bilinen 6-8 Ekim 2014 şiddet eylemleri benzeri yeni sokak çatışmaları istediği ortaya çıktı.

'HALK SAVAŞI SOKAKTA BAŞLAR'

Demirtaş, örgüte yakın yayın organına yaptığı açıklamada, HDP’nin çalışmaları ile bir yere varılamayacağını, başarının ancak Kobani benzeri sokak eylemleri ve çatışmalar çıkarılarak sağlanacağını söyledi. Demirtaş, "Legal siyasal zemine takılıp kalmamak gerekir. Legal alan yapmazsa kimse yapmaz denilemez. Legal alan sadece sokakta olamaz. Sokaktan kopuk da olamaz. Halk savaşı sokakta başlar. Faşizm sokakta yenilir" dedi.

Demirtaş, özellikle üniversite öğrencilerini kışkırtarak sokak eylemleri için öncü olmalarını istedi. Huzur ortamından rahatsızlığını dile getiren Demirtaş, üniversite gençliğinin sessizliğe gömüldüğünden dert yanarak, eylem yapmaları çağrısında bulundu.