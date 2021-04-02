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Selahattin Demirtaş'ın üçüncü ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

02.04.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Selahattin Demirtaş'ın geçtiğimiz günlerde gündeme getirdiği üçüncü ittifak önerisine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Şu anda görünen iki tane ittifak var. Üçüncü bir ittifak olur mu olmaz mı zaman gösterir" dedi.

Selahattin Demirtaş'ın üçüncü ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Ticaret Odası Congresium’da 'ARTANKARA 7'nci Uluslararası Çağdaş Sanat Fuarı'nı ziyaret etti. Ziyarette, Kılıçdaroğlu'na, CHP Ankara milletvekilleri Bülent Kuşoğlu ve Gamze İlgezdi, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen de eşlik etti. Fuarı gezen Kılıçdaroğlu, eserleri inceleyerek sanatçılarla sohbet etti.

'AYM'Yİ KAPATALIM' DEMEK DOĞRU YAKLAŞIM DEĞİL'

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Hukukun olmadığı yerde, anayasanın ayaklar altına alındığı yerde 'Anayasa Mahkemesine gerek yok' açıklamasıdır. Bu açıklama doğru bir açıklama değildir. Devletin bütün kurumlarının korunması lazım. O kurumların başında da Anayasa Mahkemesi geliyor. Anayasa Mahkemesini ve kararlarını eleştirebiliriz. Anayasa Mahkemesine yapılan atamaları eleştirebiliriz; ama kurum olarak Anayasa Mahkemesinin korunması önemlidir. Can ve mal güvenliği, demokrasi, özgürlükler, hukukun üstünlüğü, adalet için Anayasa Mahkemesi önemlidir. En son başvurduğumuz bir yargı makamıdır. 'Anayasa Mahkemesini kapatalım' demek doğru bir yaklaşım değil ve demokrasiye inanmamak anlamına gelir. Sayın Bahçeli bütün siyasal geleceğini Sayın Erdoğan'ın geleceğine paralel kıldı. Fazla yorum yapmak istemiyorum. Kişi 'Erdoğan olmazsa ben de yokum, ben olursam Erdoğan var' noktasına gelmişse bu tür açıklamalar olabilir" dedi.

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'TBMM’YE SABOTAJ YAPILIYOR'

Kılıçdaroğlu, TBMM'de güvenlik soruşturması teklifinin yeniden görüşülecek olması ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un CHP'li Özgür Özel'e yönelik sözlerine ilişkin de "TBMM Başkanı bu sözleriyle bulunduğu koltuğa yakışmıyor. Ne demek 'pişman ederim', aslında kendisinin pişman olması lazım. İç tüzüğün öngördüğü kurallar çiğneniyor, TBMM'ye sabotaj yapılıyor. Kurallar çiğnendikten sonra talimat üzerine işlem yapılıyor. İç tüzüğe göre bir yıl daha parlamentoya gelmemesi gereken bir yasa teklifi yeniden toplanılıyor ve yeniden görüşülmeye başlanıyor" diye konuştu.

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'3'ÜNCÜ İTTİFAKI ZAMAN GÖSTERİR'

Kılıçdaroğlu, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 3'üncü ittifak önerisine ilişkin görüşünün sorulması üzerine, "Bir ittifak olur olmaz bilmiyorum. Şu anda görünen iki tane ittifak var. Üçüncü bir ittifak olur mu olmaz mı zaman gösterir" dedi.

Fuarı çok beğendiğini vurgulayan Kılıçdaroğlu, "Çok güzel Ankara'ya yakışan bir fuar. Buna benzer fuarların olması lazım. Ankara bir kültür kenti, önceden kültür kenti olmaktan uzaklaştırılmıştı. Şimdi önemli adımlar atılıyor. Keşke bu sergiyi Sayın Şentop da gezse. Kültür nedir, sanat nedir, sanatçı nedir bir görebilse. Ders almak istiyorsa burada sanatçılar var, sanatçılardan ders alabilir" ifadesini kullandı.

(DHA)

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