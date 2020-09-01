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  4. Selahattin Demirtaş'la ilgili iddiaya Başsavcılık'tan flaş cevap

Selahattin Demirtaş'la ilgili iddiaya Başsavcılık'tan flaş cevap

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2020 19:53 | Son Güncelleme

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği ve çocukları ile görüştürülmediği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Selahattin Demirtaş'la ilgili iddiaya Başsavcılık'tan flaş cevap

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organları ile sosyal medya hesaplarında yer alan haber ve paylaşımlarda, Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'ın telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği, çocukları ile görüştürülmediği iddialarının ortaya atıldığı belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (KOVİD-19) ile mücadele kapsamında alınan tedbirlerin Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda da titizlikle uygulandığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu tedbirler çerçevesinde tutuklu ve hükümlülere, ziyaret hakları kapalı görüş şeklinde kullandırılmaktadır. Yine Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda tutuklu ve hükümlüler, bir seferde en fazla ikişer yakınlarıyla olmak üzere ayda iki defa kapalı görüş hakkından yararlanmakta. Her tutuklu ve hükümlü gibi Selahattin Demirtaş da ağustos ayında kapalı görüş ve telefonla görüşme haklarını kullanmıştır.

"AĞUSTOS AYINDA AİLESİYLE 8 KEZ TELEFONDA GÖRÜŞTÜ"

Başak Demirtaş bir kızı ile birlikte 10.08.2020 tarihinde, diğer kızı ile birlikte de 20.08.2020 tarihinde eşi Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etmişlerdir. Selahattin Demirtaş ağustosta ailesiyle sekiz defa telefonla görüşmüştür. Selahattin Demirtaş'ın kızları ile görüştürülmediği ve telefon görüşmesi yapmasına izin verilmediği yönündeki iddialar asılsızdır.

Edirne'deki ceza infaz kurumlarında tutuklu ve hükümlülerin sağlığını korumak için Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan tedbirler titizlikle uygulanmaktadır." (AA)

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