Selahattin Demirtaş Le Monde'a mektup yazdı: Desteğinizi bekliyorum

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Fransa’da yayımlanan Le Monde gazetesine bir mektup yazdı. Demirtaş mektubunda tutuklu yargılandığı davanın duruşmasının görüleceği bilgisini paylaşarak Le Monde‘a davayı yerinde izlemelerini veya dava için destek ve dayanışma çağrıları yapmalarını istedi.

"DAVAYI YERİNDE İZLEMENİZİ ÖNEMSİYORUM"

Araştırmacı ve çevirmen Ayşe Erdem, Demirtaş’ın Le Monde gazetesine gönderdiği mektubu özetleyerek çevirdi:

"Size bu mektubu iki yıldır yasa dışı bir şekilde tutulduğum Yüksek Güvenlikli Cezaevinden avukatlarım aracılığıyla gönderiyorum... Şu ana kadar partim HDP’ye mensup beş bine yakın kişi aynı amaçla tutuklandı. Halen 58 belediye başkanı ve 9 milletvekili de benimle birlikte cezaevindedir. Düşünceyi açıklama özgürlüğümüz, siyaset yapma hakkımız, Kürt kimliğimiz nedeniyle uğradığımız açık ayrımcılık ve kişi güvenliğimiz nedeniyle bugün de ben sizlerden destek ve dayanışma talep ediyorum. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde uluslararası dayanışmanın hayati derecede önemli olduğuna olan inançla sizin de elinizden gelen her türlü çabayı göstereceğiniz umuyor, diliyorum... 12 Aralık 2018 tarihinde tutuklu olduğum davanın duruşması yapılacak ve üç gün sürecek. Mümkünse davayı yerinde izlemenizi veya tüm imkanlarınızla bu dava için destek ve dayanışma çağrıları yapmanızı çok önemsiyorum."

(Kaynak: Artı Gerçek)

