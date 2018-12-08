HABER

Selahattin Demirtaş Le Monde'a mektup yazdı: Desteğinizi bekliyorum

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2018 05:51 | Son Güncelleme

Cezaevinde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Fransız Le Monde gazetesine bir mektup gönderdi. Demirtaş mektubunda "12 Aralık'ta tutuklu olduğum davanın duruşması yapılacak. Mümkünse davayı yerinde izlemenizi veya bu dava için destek ve dayanışma çağrıları yapmanızı önemsiyorum" ifadelerini kullandı.

Selahattin Demirtaş Le Monde'a mektup yazdı: Desteğinizi bekliyorum

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Fransa’da yayımlanan Le Monde gazetesine bir mektup yazdı. Demirtaş mektubunda tutuklu yargılandığı davanın duruşmasının görüleceği bilgisini paylaşarak Le Monde‘a davayı yerinde izlemelerini veya dava için destek ve dayanışma çağrıları yapmalarını istedi.

"DAVAYI YERİNDE İZLEMENİZİ ÖNEMSİYORUM"

Araştırmacı ve çevirmen Ayşe Erdem, Demirtaş’ın Le Monde gazetesine gönderdiği mektubu özetleyerek çevirdi:

"Size bu mektubu iki yıldır yasa dışı bir şekilde tutulduğum Yüksek Güvenlikli Cezaevinden avukatlarım aracılığıyla gönderiyorum... Şu ana kadar partim HDP’ye mensup beş bine yakın kişi aynı amaçla tutuklandı. Halen 58 belediye başkanı ve 9 milletvekili de benimle birlikte cezaevindedir. Düşünceyi açıklama özgürlüğümüz, siyaset yapma hakkımız, Kürt kimliğimiz nedeniyle uğradığımız açık ayrımcılık ve kişi güvenliğimiz nedeniyle bugün de ben sizlerden destek ve dayanışma talep ediyorum. Demokrasi ve özgürlük mücadelesinde uluslararası dayanışmanın hayati derecede önemli olduğuna olan inançla sizin de elinizden gelen her türlü çabayı göstereceğiniz umuyor, diliyorum... 12 Aralık 2018 tarihinde tutuklu olduğum davanın duruşması yapılacak ve üç gün sürecek. Mümkünse davayı yerinde izlemenizi veya tüm imkanlarınızla bu dava için destek ve dayanışma çağrıları yapmanızı çok önemsiyorum."

(Kaynak: Artı Gerçek)

PARTNERCep telefonları için sınırsız internet dönemi!Cep telefonları için sınırsız internet dönemi!
Vali yardımcısı kazada hayatını kaybetti!Vali yardımcısı kazada hayatını kaybetti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Le Monde gazetesi mektup dava Demirtaş HDP

En Çok Okunan Haberler

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

Brezilya'da kanlı banka soygunu! Çok sayıda ölü var

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

TÜSİAD'dan korkutan uyarı: İflaslar başlarsa durum daha kötüye gider

Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oldu

Galatasaray'ın yeni golcüsü belli oldu

1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti! TIR'ın sahibi vergi rekortmeni çıktı

1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti! TIR'ın sahibi vergi rekortmeni çıktı

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

Yasa boğan ölüm! Herkes evine akın etti

AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! Hangi ilçede kim aday? İşte isim listesi

AK Parti'nin Ankara adayları belli oldu! Hangi ilçede kim aday? İşte isim listesi

İlginizi Çekebilir

Türkiye ve ABD anlaştı! İşte alınan kararlar

Türkiye ve ABD anlaştı! İşte alınan kararlar

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne silahlı baskın! Ölü ve yaralılar var

Adana'da Çukurova Belediyesi'ne silahlı baskın! Ölü ve yaralılar var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın damadı eleman arıyor! İşte başvuru şartları

Selahattin Demirtaş'ın itirazı için karar verildi!

Selahattin Demirtaş'ın itirazı için karar verildi!

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Meteoroloji'den 6 Aralık hava durumu tahmini açıklaması! (İstanbul'da hava nasıl olacak?)

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kaleder trafik kazasında hayatını kaybetti

Vali yardımcısı kazada hayatını kaybetti!

Fatih'te gece yarısı korkutan yangın

Fatih'te gece yarısı korkutan yangın

Vali yardımcısının 'Biber gazından ne olacak' sözüne tepki yağıyor

Vali yardımcısının sözlerine tepki yağıyor

Yoksul aileler için dağıtılan kömür otel bahçesinde ele geçirildi

Otel bahçesinde ele geçirildi: 20 ton!

1 ton 271 kilogram eroin ele geçirilmişti! TIR'ın sahibi vergi rekortmeni çıktı

O TIR'ın sahibi vergi rekortmeni çıktı

Uçaklar Bodrum Havalimanı'na inemiyor!

Uçaklar Bodrum Havalimanı'na inemiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.