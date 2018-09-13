Selahattin Demirtaş, Medicis Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi

Fransa’nın saygın Medicis Edebiyat Ödülleri’nin adayları açıkladı. En iyi yabancı roman branşında Türkiye’den Selahattin Demirtaş’ın Seher romanı aday gösterildi.
Duvar'ın haberine göre, Medicis ödüllerinde bu yıl 12 Fransız romanı, 10 tane de yabancı roman aday gösterildi. Adaylar arasında İnci Gibi Dişler, Güzellik Üzerine gibi romanların sahibi Jamaika asıllı İngiliz yazar Zadie Smith’in Swing Time romanı da bulunuyor. 2015 yılında aynı ödülü Hakan Günday, 'Daha'; 2005 yılında da Orhan Pamuk da 'Kar' isimli romanıyla kazanmıştı.
Medici adayı 12 Fransız romanı şu şekilde belirlendi:
— Pierre Guyotat, Gerizekalı (Grasset)
— Emmanuelle Bayamack-Tam, Arcadia (POL)
— David Diop, Ruh Kardeşi (Threshold)
— Nina Bouraoui, Doğal Olarak Her Adam Bilmek İstiyor (JC Lattès)
— Nicolas Mathieu, Onlardan Sonra Çocukları – (Their children after them) (Actes Sud)
— Sophie Daull, Büyük Dalgadan Sonra (Philippe Rey)
— Fanny Taillandier, Dünya Ekranlarının İçinden (Threshold)
— Franck Maubert, Akan Su (Gallimard)
— Carole Fives, Şafağa Kadar Bekle (Gallimard)
— Philippe Lançon, The Lambeau (Gallimard)
— Pauline Delabroy-Allard, Sarah’yı Anlatıyor (Midnight)
— Catherine Poulain, Beyaz Yürek (L’Olivier)
En iyi yabancı roman adayları da şu şekilde listelendi:
— Selahattin Demirtaş, Seher (Fransızcaya çeviren Julien Lapeyre de Cabanes) (Editions Emmanuelle Collas)
— Zadie Smith Swing, Time (Fransızcaya çeviren Emmanuelle ve Philippe Aronson) (Gallimard)
— Javier Cercas, Gölgelerin Kralı, (Karine Louesdon’un katkılarıyla Fransızcaya çeviren) Aleksandar Grujicic (Actes Sud)
— Rachel Kushner, The Mars Club, (Fransızcaya çeviren Sylvie Schneiter (Stock)
— Jon Kalman Stefansson, Asta (Fransızcaya çeviren Eric Boury) (Grasset)
— Horacio Castellanos Moya, Moronga (Fransızcaya çeviren René Solis) (Métaillé)
— Peter Stamm, Dünyanın Tatlı Gamsızlığı (Fransızcaya çeviren Pierre Deshusses) (Bourgois)
— Zoe Valdes, Désirée Fe (Fransızcaya çeviren Aymeric Rollet) (Arthaud)
— Brad Watson, Miss Jane (Fransızcaya çeviren Marc Amfreville) (Grasset)
— Yiyun Li, Hayatımdaki Canım Arkadaşım, Senin Hayatında Sana yazıyorum (Fransızcaya çeviren Clément Baude) (Belfond)
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