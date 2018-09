Selahattin Demirtaş, Medicis Edebiyat Ödülü'ne aday gösterildi

Fransa’nın saygın Medicis Edebiyat Ödülleri’nin adayları açıkladı. En iyi yabancı roman branşında Türkiye’den Selahattin Demirtaş’ın Seher romanı aday gösterildi.

Duvar'ın haberine göre, Medicis ödüllerinde bu yıl 12 Fransız romanı, 10 tane de yabancı roman aday gösterildi. Adaylar arasında İnci Gibi Dişler, Güzellik Üzerine gibi romanların sahibi Jamaika asıllı İngiliz yazar Zadie Smith’in Swing Time romanı da bulunuyor. 2015 yılında aynı ödülü Hakan Günday, 'Daha'; 2005 yılında da Orhan Pamuk da 'Kar' isimli romanıyla kazanmıştı.

FRANSA’DAN 12 ADAY

Medici adayı 12 Fransız romanı şu şekilde belirlendi:

— Pierre Guyotat, Gerizekalı (Grasset)

— Emmanuelle Bayamack-Tam, Arcadia (POL)

— David Diop, Ruh Kardeşi (Threshold)

— Nina Bouraoui, Doğal Olarak Her Adam Bilmek İstiyor (JC Lattès)

— Nicolas Mathieu, Onlardan Sonra Çocukları – (Their children after them) (Actes Sud)

— Sophie Daull, Büyük Dalgadan Sonra (Philippe Rey)

— Fanny Taillandier, Dünya Ekranlarının İçinden (Threshold)

— Franck Maubert, Akan Su (Gallimard)