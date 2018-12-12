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Selahattin Demirtaş, reddi hakim talebinde bulundu (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 18:21 | Son Güncelleme

'DAVAYI UZATMAYA YÖNELİK' HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılandığı davada, reddi hakim talebi, davayı uzatmaya yönelik talep olduğu gerekçesiyle reddedildi.

'DAVAYI UZATMAYA YÖNELİK'
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'terör örgütü yöneticiliği' suçundan yargılandığı davada, reddi hakim talebi, davayı uzatmaya yönelik talep olduğu gerekçesiyle reddedildi.
Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Sincan Cezaevi Yerleşkesi'nde görülen duruşmanın öğleden sonraki celsesinde, Selahattin Demirtaş'ın avukatları söz aldı. Avukatlar, mahkemenin bu aşamada tarafsızlığını yitirdiğini ileri sürerek Demirtaş'ın reddi hakim talebinin yerine getirilmesini istedi. Demirtaş ve avukatların talebi üzerine görüşü sorulan Cumhuriyet savcısı, duruşmayı uzatmaya yönelik bir istek olduğu gerekçesiyle talebinin kabul edilmemesi yönünde görüş bildirdi.
Duruşmaya verilen aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, Demirtaş'ın, reddi hakim talebini reddetti. Mahkeme Başkanı Murat İlhan, sanığın karara yönelik itirazı Ankara 20'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapabileceğini bildirdi. Duruşmanın yarın devam edeceği belirtildi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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