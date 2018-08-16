Selahattin Demirtaş'tan cezaevinde yeni fotoğraf

Başak Demirtaş, Edirne Cezaevi'nde yaklaşık 2 yıldır tutuklu bulunan eşi Selahattin Demirtaş'ın yeni fotoğrafını paylaştı.

Fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Demirtaş, "Merhabalar. Selahattin ile görüş günümüzdü bugün. Gayet iyi ve moralli. Herkese selamı var" dedi.





