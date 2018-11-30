Selahattin Demirtaş'tan mahkeme kararı sonrası ilk açıklama

Selahattin Demirtaş'ın AİHM kararı sonrası tahliyesi için yapılan başvuru "AİHM kararı kesinleşmedi" gerekçesiyle mahkeme tarafından reddedildi.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş resmi sosyal medya hesabı Twiiter üzerinden yaptığı ilk açıklamada, "Beni yargıladığını zanneden mahkeme zaten ilk günden beri açıkça, kanun falan tanımam diyordu. Kanunu tanımayana biz mahkeme mi diyeceğiz peki? 12 Aralık’ta, Ankara'daki duruşmada yüzüme nasıl bakacaklar bilmiyorum. Fakat beklesinler, duruşmaya geliyorum. Söyleyeceklerim var..." dedi.





