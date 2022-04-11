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Selahattin Demirtaş’tan Mansur Yavaş açıklaması! Kürtler oy verir mi?

11.04.2022 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayı olarak ismi son günlerde en çok konuşulan isim olan Mansur Yavaş hakkında flaş bir açıklama da Selahattin Demirtaş’tan geldi. “Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?” sorusunu yanıtlayan Selahattin Demirtaş’ın Ekrem İmamoğlu yorumu ise çok konuşulacak. İşte Demirtaş’ın Mansur Yavaş sorusuna verdiği o yanıt…

Selahattin Demirtaş’tan Mansur Yavaş açıklaması! Kürtler oy verir mi?

Millet İttifakı'nın adayı olarak son günlerde Mansur Yavaş'ın ismi ön plana çıkarken cezaevindeki HDP’nin eski lideri Selahattin Demirtaş "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?" sorusuna yanıt verdi.

Demirtaş açıklamasında cumhurbaşkanı adaylığında isimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakacaklarını ifade ederken "Fikir beyan etmem doğru olmaz ancak ben şahsen Ekrem Bey'i de takip etmeye çalışıyorum" dedi.

"KÜRTLER MANSUR YAVAŞ'A OY VERİR Mİ?"

Gazeteci Candaş Tolga Işık, 5 yılı aşkın süredir tutuklu bulunan HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a avukatları aracılığıyla "Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi?" sorusunu sordu.

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Demirtaş Işık’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"HDP'nin Eylül 2021'de açıkladığı tutum belgesini kabul eden o ilkeleri uygulama kapasitesi, niyeti, samimiyeti olan ve kazanabilecek bir adayı destekleyebiliriz. Biz cumhurbaşkanı adaylığında isimden çok ilkelere bağlı olup olmayacağına bakarız.
Ayrıca gelişmelere göre partimiz karar alırsa beni de aday gösterebilir ancak ben o tarihe kadar hala siyasi yasaklı ve hapisteysem bir aday lehine çekilme de gündeme gelebilir.

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"İSİMDE BİR DAYATMADA BULUNMAMIZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bunların hepsi ihtimaldir, günü geldiğinde değerlendirilir, tartışılır. Elbette ki Millet İttifakı kendi adayını kendi belirleyecektir, isim noktasında bizim kendilerine bir dayatmada bulunmamız söz konusu olamaz.

Ancak eğer ki aday geniş kesimlerin de ortak adayına dönüşecekse bu durumda adayı belirlerken bu kriterleri göz önüne alacaklardır diye düşünüyorum.

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"EKREM BEY'İ DE TAKİP EDİYORUM"

İsim noktasında bugün herhangi bir fikir beyan etmem doğru olmaz ancak ben şahsen Ekrem Bey'i de takip etmeye çalışıyorum, tüm baskılara rağmen elinden geldiğince hizmet etmeye, başarılı olmaya gayret ediyor. Olabildiğince kucaklı olmaya gayret ediyor, Anadolu'da toplumsal karşılığı da olduğunu görebiliyorum.

"MİLLET İTTİFAKI KENDİ KARARINI KENDİSİ VERECEK"

Özel olarak bu isimleri sorduğunuz için bunu belirtiyorum yoksa adaylık konusunda Millet İttifakı kendi kararını kendisi verecek. Bekleyip göreceğiz ancak ben halen aday adayıyım, iddiamı koruyorum.

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ÜMİT ÖZDAĞ, MANSUR YAVAŞ İSMİNİ AÇIKLAMIŞTI

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ'ın adaylık çağrısı üzerine geçmişte MHP'de de siyaset yapan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın ismi ön plana çıktı.


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