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  4. Selahattin Demirtaş'tan 'tiyatro' tartışmasıyla ilgili açıklama

Selahattin Demirtaş'tan 'tiyatro' tartışmasıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.01.2020 10:51 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Twitter'dan açıklamalarda bulundu. 'Tiyatro tartışması' hakkında konuşan Demirtaş, 'Bugünün Jülide’si, Kadir’i ve oradaki tüm kadınlar onurun temsilcisi, televizyonlardaki bazı program sunucuları başta olmak üzere linç güruhu ise alçaklığın sembolü olarak tarihteki yerlerini aldılar bile.' dedi.

Selahattin Demirtaş'tan 'tiyatro' tartışmasıyla ilgili açıklama

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Devran kitabının tiyatrosuna katılan isimler üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirtaş'ın açıklamaları:

Ahmet Kaya ve sevgili eşi Gülten’i, çatal bıçak fırlatarak linç etmeye çalışan güruhu hatırlamayanımız yoktur, değil mi? Bazı utançlar, sahiplerine bir ömür boyu yapışıp kalıyor ne de olsa.

Ahmet Kaya’ya o gün “bölücü, terörist, vatan haini”, yanlarında duran Mehmet Aslantuğ’a da “terör destekçisi” yaftası yapıştırılıyordu. Ve gün oldu devran döndü, “onur” sahibine, “alçaklık” sahibine kaldı.

Bugünün Jülide’si, Kadir’i ve oradaki tüm kadınlar onurun temsilcisi, televizyonlardaki bazı program sunucuları başta olmak üzere linç güruhu ise alçaklığın sembolü olarak tarihteki yerlerini aldılar bile.

Fırlattığınız çatallar, bıçaklar artık bizi yaralamıyor. Birlikte olmak için, yan yana durmak için daha fazla cesaretlendiriyor, güç veriyor, moral veriyor. Devam edin, devran dönüyor.

Tüm dostlara kucak dolusu selam ve sevgilerimle…

NE OLMUŞTU?

Selahattin Demirtaş'ın Devran isimli kitabından uyarlanan oyunu HDP'li siyasetçilerle birlikte CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun birlikte izlemesi siyasetin gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Siz kendiniz tiyatrosunuz. Eğer sıkıyorsa çık Diyarbakır'a git, oradaki annelerin gözyaşlarına ortak ol" ifadelerini kullanırken benzer tepkiyi gösteren MHP lideri Bahçeli, "Çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil’de kurun, ya da Pensilvanya’ya açın. Emin olun kapalı gişe oynatırsınız" dedi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Kadınların bir kitap üzerinden bir oyunu izlemesi, sürece katkı sunmasını çok olgun bir tavır olarak görüyorum. Destekliyorum da" diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP Kadir İnanır Ekrem İmamoğlu Dilek İmamoğlu devran tiyatrosu

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