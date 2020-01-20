Selahattin Demirtaş'tan 'tiyatro' tartışmasıyla ilgili açıklama

Tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Devran kitabının tiyatrosuna katılan isimler üzerinden başlayan tartışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Demirtaş'ın açıklamaları:

Ahmet Kaya ve sevgili eşi Gülten’i, çatal bıçak fırlatarak linç etmeye çalışan güruhu hatırlamayanımız yoktur, değil mi? Bazı utançlar, sahiplerine bir ömür boyu yapışıp kalıyor ne de olsa.

Ahmet Kaya’ya o gün “bölücü, terörist, vatan haini”, yanlarında duran Mehmet Aslantuğ’a da “terör destekçisi” yaftası yapıştırılıyordu. Ve gün oldu devran döndü, “onur” sahibine, “alçaklık” sahibine kaldı.

Bugünün Jülide’si, Kadir’i ve oradaki tüm kadınlar onurun temsilcisi, televizyonlardaki bazı program sunucuları başta olmak üzere linç güruhu ise alçaklığın sembolü olarak tarihteki yerlerini aldılar bile.

Fırlattığınız çatallar, bıçaklar artık bizi yaralamıyor. Birlikte olmak için, yan yana durmak için daha fazla cesaretlendiriyor, güç veriyor, moral veriyor. Devam edin, devran dönüyor.

Tüm dostlara kucak dolusu selam ve sevgilerimle…