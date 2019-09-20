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Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ’a tutuklama kararı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.09.2019 23:35 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun Kobani olayları nedeniyle süren soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verildi.Eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun Kobani olayları nedeniyle tutuklanmasına karar verildi.

Eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun Kobani olayları nedeniyle süren soruşturma kapsamında tutuklanmasına karar verildi.
Eski HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun Kobani olayları nedeniyle tutuklanmasına karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, “Kamuoyunda 6-7-8 Ekim Kobani olarak bilinen olaylarda PKK/KCK terör örgütü sözde örgüt yöneticileri, örgütün gençlik ve kadın yapılanması ile Hakların Demokratik Partisi MYK üyeleri ve eş başkanları tarafından sosyal medya üzerinden halkı sokağa çıkıp terör eylemleri gerçekleştirmeleri yönünde çağrılar yapıldığı basın yayın kuruluşlarına da yansımıştır. Bu çağrılar üzerine başta Doğu ve Güneydoğu bölgesinde bulunan iller olmak üzere toplam 32 ilde çıkan olaylarda 38 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, çok sayıda güvenlik görevlisi ile vatandaşımız yaralanmış, kamu binaları ve araçları yağmalanarak zarar görmüştür” denildi.

Soruşturmaya konu suçlar
Soruşturmaya konu olan suçlara da yer verilen açıklamada, “Ülke genelinde meydana gelen olaylar nedeniyle sokağa çıkma çağrısı yapan PKK/KCK terör örgütü ve sözde örgüt yöneticileri ile bazı siyasi parti yöneticileri ve partileri ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2014/146757 soruşturma sayılı dosyası üzerinden devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak (TCK 302), nitelikli kasten adam öldürme, kasten adam öldürmeye teşebbüs (TCK 82), yağma (TCK 149), kişi hürriyetinden yoksun kılma (TCK 109), mala zarar verme (TCK 151, 152), kasten yaralama (TCK 86), hırsızlık (TCK 141,142), iş yeri ve konut dokunulmazlığını ihlalden (TCK 116/1-24, 119) soruşturma başlatılmıştır” ifadeleri yer aldı.
Açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:
“Soruşturma konusu olan terör olaylarının 32 ilde gerçekleşmesi nedeniyle soruşturma alanının genişliği, mağdur/müşteki ve şüpheli sayısının fazlalığına bağlı olarak delillerin toplanma işlemlerinin tamamlanması üzerine suç tarihi itibariyle HDP Eş Başkanları olan Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu’nun soruşturma kapsamında ifadelerinin alınmasına müteakip tutuklanma talebi ile sevk edildikleri Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 20 Eylül 2019 tarih 2019/1019 D. iş sayılı kararıyla tutuklanmalarına karar verilmiştir."
Açıklamada, soruşturmanın mevcut diğer şüpheliler yönünden de tüm yönleriyle devam ettiği belirtildi.

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