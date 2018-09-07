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Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis cezası!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 14:55 | Son Güncelleme

'Terör örgütü propagandası yapmak' suçundan Selahattin Demirtaş'a 4 yıl 8 ay Sırrı Süreyya Önder'e 3 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'e hapis cezası!

2013 yılındaki Nevruz etkinliklerinde yaptıkları konuşma nedeniyle "Terör örgütü propagandası" suçundan yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hakkında karar çıktı.

Demirtaş silahlı terör örgütü propagandası yapmak suçundan 4 yıl 8 ay, HDP eski milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş Sırrı Süreyya Önder

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bunlar yüzünden kaç kişi öldü, 3 er, 4 er yıl da nedir? çok çok çok... az!
Inşallah 4 yıl 40 olur ...
romanyalıların meşhur atasözü "köpekler istediği zaman at lar ölmez" bu insanlara dikkat edin bu devletin en zayıf anlarını kolluyorlar idraksiz partilerde bunlardan medet umuyor
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