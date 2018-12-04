Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay, HDP eski Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi Demirtaş ve Önder hakkında verilen cezaları onadı. Bu kararla iki isim hakkında verilen cezalar kesinleşti.

HDP'DEN İLK AÇIKLAMA

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "İdris Baluken kararından sonra Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder"in cezalarının onaylanması yargının ne kadar hızlı ve bağımsız olduğunu bir kez daha gösterdi. 'İş bitirildi' mi göreceğiz!" dedi.

