HABER

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2018 17:24 | Son Güncelleme

HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder hakkında ‘silahlı terör örgütü propagandası yapmak’ suçu kapsamında verilen hapis cezaları İstanbul BAM 2. Ceza Dairesi’nce onandı.

Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder'in cezası onandı

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 4 yıl 8 ay, HDP eski Ankara milletvekili Sırrı Süreyya Önder ise 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezalara sanık avukatları itiraz etmişti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi İkinci Ceza Dairesi Demirtaş ve Önder hakkında verilen cezaları onadı. Bu kararla iki isim hakkında verilen cezalar kesinleşti.

HDP'DEN İLK AÇIKLAMA

HDP Grup Başkanvekili Ayhan Bilgen, kararla ilgili yaptığı açıklamada, "İdris Baluken kararından sonra Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder"in cezalarının onaylanması yargının ne kadar hızlı ve bağımsız olduğunu bir kez daha gösterdi. 'İş bitirildi' mi göreceğiz!" dedi.

Böyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmişBöyle öğretmen olmaz olsun! Zihinsel engelli öğrencilerini kandırıp ilişkiye girmiş
944 kişilik 'dua listesi' ele geçirildi! İlk sırada...944 kişilik 'dua listesi' ele geçirildi! İlk sırada...
Mülkiyenin 159. kuruluş yıl dönümüMülkiyenin 159. kuruluş yıl dönümü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
HDP hapis cezası Selahattin Demirtaş Sırrı Süreyya Önder

En Çok Okunan Haberler

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

Barış Yarkadaş'tan Bilal Erdoğan ile ilgili gündem yaratacak İstanbul iddiası!

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

İstanbul'dan havalanacak yolcu uçağının pilotundan şoke eden anons: Yayılmış durumdalar...

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Yargıtay'ın 'tecavüz' kararı gündeme damga vurdu! 'Ya ilişkiye gir ya da arkadaşlarımı çağırıp...'

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Son dakika! Ünlü iş adamı Fehmi Babacan hayatını kaybetti

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic ilk kez yan yana

Mustafa Sandal ve Emina Jahovic ilk kez yan yana

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Tolga Karel iflas etti artık tır şoförü...

Okuyucu Yorumları 33 yorum
hukuk,bir ülkenin vazgeçilmez temel taşıdır,gün olur öyle bir hale koyduğun hukuk belki senin koyduğun yasalardan dolayı seni içeri tıkacaktır,hukuk bağımsız olmalı,bunu demirtaş için demiyorum,herkes için.
sözün bittigi yer
doların niye çıktığı anlaşıldı yarın ab uyarır trump ordan bağırır bizim ki zaten dünden hazır daha da çıkar
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı duyurdu: 944 kişilik 'dua listesi' ele geçirildi!

944 kişilik 'dua listesi' ele geçirildi! İlk sırada...

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

'Hayalci Çocuk' adlı çocuk kitabında skandal ifadeler

Genelkurmay arşivinden Atatürk ve Türk kadını

Genelkurmay arşivinden Atatürk ve Türk kadını

Bir haftalık bebeğe yapılanlar vicdanları sızlattı

Bir haftalık bebeğe yapılanlar vicdanları sızlattı

'Zübeyde Hanım Eğitim ve Müze Gemisi' millet kıraathanesine mi dönüştürülüyor? TBMM'ye taşındı...

Afişi gören İzmirliler ayağa kalktı! 'İzin vermeyeceğiz'

Yavru domuza işkence görüntüsü sosyal medyada büyük tepki çekti! Ankara Barosu harekete geçti

Skandal görüntüyü sosyal medyadan paylaştı Türkiye ayağa kalktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.