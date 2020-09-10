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Selahattin Demirtaş 'yeni parti kuracak' iddiasına yanıt verdi!

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2020 21:13 | Son Güncelleme

HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş ile yaptığı görüşmede yeni parti kuracağı iddialarını kesin bir dille yalanladı.

Selahattin Demirtaş 'yeni parti kuracak' iddiasına yanıt verdi!

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ayrı parti kuracağı iddialarının doğru olmadığı belirtti. Demirtaş, "HDP benim için sadece bir parti değildir. HDP benim ruhumdur. Böyle yalanlara gülüp geçmek lazım" dedi.

Edirne Cezaevi'nde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, eşi Başak Demirtaş'la görüştü. Twitter hesabından açıklama yapan Başak Demirtaş, Selahattin Demirtaş'ın ayrı parti kuracağı iddialarını yalanladığını belirtti. Demirtaş, paylaşımında "Hakkında çıkarılan yalan haberleri de konuştuk. Parti kuracağına şeklindeki yalanlar için, bir kesimin ve provokatörlerin inanmasını anlayabilirim dedi. Çünkü onların hayal dünyasında böyle bir şey olabilir" ifadelerine yer verdi.

"BÖYLE YALANLARA GÜLÜP GEÇMEK LAZIM"

Selahattin Demirtaş'ın "Aklı başında insanlar böyle bir yalanı ciddiye alırsa üzülürüm" dediğini aktaran Demirtaş, şöyle devam etti: "Böyle bir yalana inananlar olursa onun dışarıda ve içeride yürüttüğü mücadeleyi gerçekten de anlayamamışlar demektir. Selahattin, 'HDP benim için sadece bir parti değildir. HDP'nin ilkeleri, değerleri, mücadelesi benim yaşamımdır. HDP benim ruhumdur.' dedi. Selahattin'in halkımıza da bir mesajı var. Halkımızın, ayrı bir parti kuracağı şeklindeki böyle basit yalanlara zaten inanmadığını biliyor. 'Böyle yalanlara gülüp geçmek lazım' dedi. Herkese selamlarını ve sevgilerini gönderdi.

basak

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