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Selahattin Demirtaş: Yönetimimizle aramda en küçük ayrılık ve kriz yok

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.08.2018 16:03 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Demirtaş, 'Parti yönetimimizle aramda en küçük bir örgütsel ayrılık veya kriz yoktur' dedi.

Selahattin Demirtaş: Yönetimimizle aramda en küçük ayrılık ve kriz yok

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın HDP'ye yönelik eleştirilerine Eş Genel Başkan Sezai Temelli'nin verdiği 'Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın HDP'ye yönelik eleştirilerine Eş Genel Başkan Sezai Temelli' açıklamalarının ardından başlayan tartışmaya ilişkin, Demirtaş'tan bir açıklama daha geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunan Selahattin Demirtaş, şunları söyledi:

"Sosyal medyada parti eşbaşkanlarımıza ve sözcülerimize yönelik çirkin ifadelerin ve hakaretlerin tamamını, kendime yapılmış kabul ediyorum. Hiçbir arkadaşımız bu tür ucuzluklara alet olmamalıdır.

Benim üzerimden parti yönetimine çirkin ifadeler ve hakaretler yöneltilmesini asla kabul etmiyorum. Bundan büyük üzüntü duyarım. Baskının ve zulmün bu kadar arttığı bir dönemde hiçbirimizin böyle davranmaması, tam aksine mücadeleye güç vermesi gerekir.

Parti yönetimimizle aramda en küçük bir örgütsel ayrılık veya kriz yoktur. Bunu hedefleyen çevrelerin de en küçük bir başarı olasılığı yoktur.

Parti yönetimimiz ve eşbaşkanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Bütün halklarımızı da parti yönetimi etrafında kenetlenmeye, örgütlenmeye, dayanışmaya çağırıyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Selahattin Demirtaş HDP

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