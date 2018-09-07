Selahattin Demirtaş'a 4 yıl 8 ay, Sırrı Süreyya Önder'e 3 yıl 6 ay hapis cezası

Mütalaanın iki gün önce tebliğ edildiğini söyleyen Demirtaş, "2 kez Cumhurbaşkanı adayı oldum. Ben nerede ne konuşmuşsam noktasından virgülüne kadar arkasındayım. Ben savunma yapmaya her zaman hazırdım" dedi ancak mahkemeden süre isteyen Demirtaş'ın talebini mahkeme heyeti reddetti.

Mahkeme heyeti, Demirtaş ve avukatlarının usule ilişkin taleplerini de reddetti.

Sağlık sorunları nedeniyle SEGBİS ile duruşmaya bağlandığını söyleyen Demirtaş, "Bu mütalaaya karşı savunma yapmayı usule uygun bulmuyorum. Adil yargılama talep ediyoruz" dedi.

DHA'nın haberine göre duruşmada tutuksuz sanık Sırrı Süreyya Önder hazır bulunurken, tutuklu Selahattin Demirtaş ise SEGBİS (Ses Ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile duruşmaya bağlandı.

Demirtaş ve Önder, 2013 yılında İstanbul-Zeytinburnu'nda düzenlenen nevruz kutlamalarında yaptıkları konuşmalarda "PKK'yı ve örgütün lideri Abdullah Öcalan'ı övdükleri" iddiasıyla yargılanıyordu.

Halkların Demokratik Parti (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder''in "terör örgütü propagandası yaptıkları" gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Demirtaş, 4 yıl 8 ay , Önder ise 3 yıl 6 ay hapis aldı.

Demirtaş savunmasında Zeytinburnu'nda yaptığı konuşmasının çarpıtıldığını ifade etti ve "Adil yargılanma istiyoruz" dedi.

Önder duruşmada konuşmasını dinletti

Sırrı Süreyya Önder ise, Nevruz kutlamalarında yaptığı 3 dakikalık konuşmayı duruşma salonunda bilgisayarından dinleterek iddianamede yer alan suç unsuru ifadelerin konuşmada yer almadığını söyleyerek, suçlamaları da retti.

Son sözleri sorulan Önder "Yaşasın barış", Demirtaş ise "Kahrolsun faşizm" ifadelerini kullandı.

HDP ise cezaları, "iktidarın savaş politikasını sürdürme kararı" olarak niteledi.

Davanın iddianamesinde, Demirtaş ve Önder'in konuşmalarının Öcalan posterleri ile PKK ile ilgili dövizlerin bulunduğu bir ortamda yapıldığının söz konusu etkinliğe ait görüntülerin çözümü ve fotoğraflardan anlaşıldığı savunuluyordu.

İddianamede, "Şüpheliler TBMM'de temsil edilen bir siyasi partinin milletvekilidir. İstanbul'daki etkinlikte yaptıkları konuşmalarda kullandıkları ifadeler, amacı ülke topraklarının bir kısmını yaygın şiddet ve terör eylemleriyle devlet idaresinden ayırıp yerine Marksist Leninist ilkelere dayalı bağımsız bir Kürdistan devleti kurmak olan ve 1984'ten beri ülkemiz genelinde silahlı eylemler gerçekleştiren, niteliği yargı kararları ile de tescil edilmiş PKK/KCK terör örgütünü ve liderini övücü niteliklerdir. Siyasal kişiliği olan şüphelilerden devletin, ülke içindeki terörist faaliyetleri meşru gösteren, öven ifadelerden uzak durmasını beklemek hakkı vardır" deniliyordu.