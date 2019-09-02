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Selahattin Demirtaş'a tahliye kararı (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 02.09.2019 19:44 | Son Güncelleme

23'ÜNCÜ CELSEDE TAHLİYE HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda yargılanmasına devam edildi.

23'ÜNCÜ CELSEDE TAHLİYE
HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, Ankara 19’uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki salonda yargılanmasına devam edildi. Demirtaş, 31 ayrı fezleke ve birleşen dosyalar nedeniyle, 'terör örgütü yöneticiliği', 'terör örgütü propagandası yapmak', 'toplantı ve gösteri yasasına muhalefet', 'suçu ve suçluyu övme', 'halkın kin ve düşmanlığa alenen tahrik', 'halkı kanunlara uymamaya tahrik etme' suçlarından tutuklu yargılandığı davanın 23'üncü duruşması için Edirne Cezaevi görevlileri tarafından Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla hazır edildi. Ancak Mahkeme başkanı, Demirtaş’ı savunan yaklaşık 100 avukatın duruşmaya gelmediği, avukatlardan bazılarının sağlık sorunları nedeniyle, bazılarının ise mesleki yoğunluğu gerekçe göstererek mazeret dilekçesi verdiğini belirtti. Mahkeme başkanı, avukatlardan birçoğunun ise mazeret dilekçesi dahi vermeden duruşmaya gelmediklerinin tespit edildiğini tutanaklara geçti. Duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
OYBİRLİĞİ İLE TAHLİYE KARARI VERDİ
Mahkeme heyeti, avukatların mazeret dilekçelerinin tutuklu dosya olması nedeniyle kabul edilmediğini belirterek, Demirtaş’ın tutuklu bulunduğu dosyalar yönünden savunmasını tamamlamış sayılması ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alınarak, yurt dışına çıkış yasağı adli kontrol hükmü uygulanarak oybirliğiyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme sanığın, başka suçtan tutuklu veya hükümlü değilse salıverilmesi için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na müzekkere yazılmasına hükmetti.
Ancak Demirtaş, İstanbul’da yargılandığı davada kesinleşmiş hapis cezası bulunması nedeniyle cezaevinden tahliye edilemeyecek. Mahkeme, duruşmayı erteledi.

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)

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