Selahattin Demirtaş'ın bilirkişi raporu alınması talebi reddedildi

Demirtaş, 6-7 Ekim 2014 tarihlerinde Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle 35 ilde bölücü terör örgütü yandaşlarının gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin kendisi hakkında hazırlanan fezlekeye karşı yaptığı savunmasında, yaşanan olaylardan kendisi ve partisinin sorumluluğunun bulunmadığını iddia etti.

Mahkeme heyetince, Demirtaş hakkında 32 ayrı fezleke hazırlandığı, Demirtaş’ın bunlardan 8’i hakkında savunmasını önceki celselerde yaptığı belirtilerek, diğer fezlekelere ilişkin savunması soruldu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Olaylar öncesi ve sonrasında kimseyi şiddete teşvik etmediğini, kendi partililerinin de yaşananlardan mağduriyet yaşadığını öne süren Demirtaş, amacının Kobani'deki çatışmaların sona ermesini sağlamak olduğunu öne sürdü.

- Demirtaş'ın talebi reddedildi

Diğer fezlekelere ilişkin savunması sorulan Demirtaş, hazırlanan fezlekelerdeki suçlamaların milletvekili olduğu dönemi kapsadığını ve dokunulmazlığının bulunduğunu söyledi. Demirtaş, Anayasa'ya göre bu dönemdeki eylemlerine ilişkin hakkında yargılama yapılıp yapılamayacağının tespiti için fezlekelerde delil olarak gösterilen konuşmalarının bilirkişi tarafından incelenerek bu hususta rapor alınması talebinde bulundu.

Bunun üzerine görüşü sorulan iddia makamı, iddianame içeriğinde yer alan konuşmaların Anayasa'nın 83. maddesi gereğince yasama sorumsuzluğunda kalıp kalmadığının ve suç unsuru içerip içermediğinin değerlendirmesinin mahkemenin yetkisi içerisinde kaldığını ifade ederek, bu konuda bilirkişi incelemesi yapılması talebinin reddine karar verilmesini istedi.