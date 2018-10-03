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Selahattin Demirtaş'ın bilirkişi raporu alınması talebi reddedildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 17:04 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi - Demirtaş, hakkında hazırlanan fezlekelerdeki suçlamaların bir kısmının milletvekili olduğu dönemdeki konuşmalarını kapsadığını belirterek, bu konuda yargılama yapılıp yapılamayacağının tespiti için bilirkişi raporu alınmasını talep etti - Mahkeme heyeti, Demirtaş'ın talebini Anayasa'nın 83. maddesi gereğince reddetti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Demirtaş'ın sağlık sorunlarını gerekçe göstererek mahkemeye dilekçe göndermesi üzerine tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden telekonferans yöntemi ile bağlantı kuruldu.

Mahkeme heyetince, Demirtaş hakkında 32 ayrı fezleke hazırlandığı, Demirtaş’ın bunlardan 8’i hakkında savunmasını önceki celselerde yaptığı belirtilerek, diğer fezlekelere ilişkin savunması soruldu.

Demirtaş, 6-7 Ekim 2014 tarihlerinde Kobani (Ayn el Arap) bahanesiyle 35 ilde bölücü terör örgütü yandaşlarının gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin kendisi hakkında hazırlanan fezlekeye karşı yaptığı savunmasında, yaşanan olaylardan kendisi ve partisinin sorumluluğunun bulunmadığını iddia etti.

Olaylar öncesi ve sonrasında kimseyi şiddete teşvik etmediğini, kendi partililerinin de yaşananlardan mağduriyet yaşadığını öne süren Demirtaş, amacının Kobani'deki çatışmaların sona ermesini sağlamak olduğunu öne sürdü.

- Demirtaş'ın talebi reddedildi

Diğer fezlekelere ilişkin savunması sorulan Demirtaş, hazırlanan fezlekelerdeki suçlamaların milletvekili olduğu dönemi kapsadığını ve dokunulmazlığının bulunduğunu söyledi. Demirtaş, Anayasa'ya göre bu dönemdeki eylemlerine ilişkin hakkında yargılama yapılıp yapılamayacağının tespiti için fezlekelerde delil olarak gösterilen konuşmalarının bilirkişi tarafından incelenerek bu hususta rapor alınması talebinde bulundu.

Bunun üzerine görüşü sorulan iddia makamı, iddianame içeriğinde yer alan konuşmaların Anayasa'nın 83. maddesi gereğince yasama sorumsuzluğunda kalıp kalmadığının ve suç unsuru içerip içermediğinin değerlendirmesinin mahkemenin yetkisi içerisinde kaldığını ifade ederek, bu konuda bilirkişi incelemesi yapılması talebinin reddine karar verilmesini istedi.

Konuyla ilgili ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Demirtaş'ın talebini reddetti.

Kararın ardından Demirtaş, TBMM'deki grup toplantıları ve basın açıklamalarındaki konuşmalarının tamamının çözümünün yapılarak tarafına verilmesini talep etti.

Demirtaş, konuşma çözüm tutanaklarının kendisine verilmesinden sonra fezlekelere ilişkin savunma yapacağını dile getirdi.

Bunun ardından mahkeme heyeti, Demirtaş'ın talepleri hakkında ara kararları oluşturmak için duruşmayı yarına erteledi.

- 142 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Demirtaş'ın dava dosyasının, güvenlik gerekçesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Demirtaş'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla hapis ile cezalandırılması talep ediliyor.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi Selahattin Demirtaş

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