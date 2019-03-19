Selahattin Demirtaş’ın duruşması Strazburg’ta yapılacak

Adalet Bakanlığı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM), halen cezaevinde bulunan HDP’li Selahattin Demirtaş’la ilgili Türkiye’nin yaptığı temyiz başvurusunu kabul ettiğini açıkladı. Buna göre, Demirtaş’ın davasının AİHM Büyük Daire’de görülmesine karar verildiği belirtildi. Demirtaş’ın duruşması Strazburg’ta yapılacak.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), halen cezaevinde mahkum olarak bulunan HDP’li Selahattin Demirtaş’la ilgili Türkiye’nin temyiz başvurusunu kabul etmiştir. Buna göre, Selahattin Demirtaş davasının AİHM Büyük Daire’de görülmesine karar verilmiştir" denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bilindiği gibi, AİHM’in Türkiye davalarına bakan 2. Dairesi Selahattin Demirtaş tarafından yapılan bireysel başvuru (14305/17) ile ilgili kararını 20 Kasım 2018 vermişti. Söz konusu kararda başvuranın ‘Tutukluluğunun makul şüpheye dayanmadığı’ ve ‘Anayasa Mahkemesi tarafından başvuranın bireysel başvurusu ile ilgili yapılan incelemenin kısa sürede tamamlanmadığı’ yönündeki şikâyetleri açısından bir ihlal olmadığını hüküm altına almıştı.

Ancak AİHM tarafından ‘Başvuranın tutukluluğunun makul süreyi aşması nedeniyle Sözleşmenin 5/3. Maddesi açısından serbest seçim hakkının ihlal edildiği’ gerekçesi ile Ek Protokol’ün 3. maddesi ve ‘Görünürün dışında gizli ve siyasi bir amaçla tutukluluğunun devam ettirildiği’ gerekçesiyle ihlal kararı verilmişti. Ayrıca ‘Başvuranın derhal tahliye edilmesi için Hükümetin gerekli tedbirleri alması gerektiği’ belirtilmişti. AİHM’in söz konusu kararına, Bakanlığımız tarafından 18 Şubat 2019 tarihinde ‘Davanın AİHM Büyük Daire tarafından incelenmesi’ talebiyle itiraz edilmişti.

Adalet Bakanlığının itirazında özet olarak, ‘Bahsi geçen kararın birçok açıdan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin yorumu ve uygulanması açısından ciddi nitelikte sorunlara yol açabileceği, davanın karmaşık olması ve birçok hususun AİHM tarafından ilk kez bir karar ile değerlendirilmiş olması, davanın başvuranın kimliği bakımından yüksek profilli bir dava niteliği taşıması ve bu tür davaların AİHM yerleşik uygulamalarına göre Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiği’ hususlarına yer verilmişti. Ayrıca söz konusu kararın, AİHM’in benzer nitelikteki önceki kararları ile çelişkili olduğu hususlarının altı çizilmişti. Türkiye’nin itirazını inceleyen Büyük Daire bünyesinde beş hâkimden oluşan kurul, 19 Mart 2019 tarihinde verdiği karar ile söz konusu davanın Büyük Daire tarafından incelenmesi gerektiğine karar vermiştir. Kurul, Büyük Daireye yapılan taleplerin yüzde 95’inden fazlasını reddettiğinden Türkiye’nin itirazının kabul edilmesi büyük önem taşımaktadır.

Bu kararla birlikte davanın görülmesine yeniden başlanacak, başvurana ve hükümete davayla ilgili görüşleri yeniden sorulacak. AİHM tarafından belirlenecek bir tarihte bu dava ile ilgili Strazburg’ta duruşma yapılacak ve yeni bir karar verilecek.”

