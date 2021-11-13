Selahattin Demirtaş’ın Eşine 2,5 Yıl Hapis Cezası

Türkiye’de hapiste bulunan eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş, bir sağlık raporunun tarihiyle ilgili yanlış bilgi verdiği gerekçesiyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

44 yaşındaki Başak Demirtaş’ın avukatları, müvekkillerinin, 2015 yılında Diyarbakır’daki bir doktor tarafından aldığı ve işverenine teslim ettiği sağlık raporundaki hatalı tarih nedeniyle mahkumiyet cezası aldığını açıkladı.

Eşi Selahattin Demirtaş, terörle alakalı suçlamalardan dolayı 5 yıla yakın zamandır cezaevinde bulunuyor. Demirtaş hakkındaki suçlamaları reddediyor.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü: “Hapis cezası siyasi”

Başak Demirtaş’a hapis cezası hakkında Avrupa Parlamentosu’ndan açıklama geldi, Parlamentonun Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, cezayı “siyasi” olarak niteledi.

Amor Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın, bir sağlık raporuyla ilgili basit bir yazım hatası nedeniyle 2,5 yıl hapis cezasına çarptırılması dehşet verici ve mantık ötesi görünüyor. Bu çok siyasi görünüyor. Türk yargısının endişe verici durumunun derecesini gösteriyor” diye yazdı.

Demirtaş’ın avukatları, kararı temyize götüreceklerini bildirdi. Bu sürecin neticelenmesinin 1 yılı aşkın süre alabileceği ve bu sürede Demirtaş’ın hapiste olmayacağı belirtildi. Avukatlar, rapordaki hatanın yerel sağlık merkezinin kayıt defteri incelenerek düzeltilebileceğine dikkati çektiler.

