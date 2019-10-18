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Selahattin Demirtaş’ın ‘hakaret’ davasının görülmesine devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 18.10.2019 19:44 | Son Güncelleme

Atatürk Havalimanı’nda yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Selahattin Demirtaş’ın davasının görülmesine devam edildi.

Atatürk Havalimanı’nda yaptığı bir açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Selahattin Demirtaş’ın davasının görülmesine devam edildi. Sanık Demirtaş’ın avukatları reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme talebin değerlendirilmesi için duruşmayı erteledi.

Atatürk Havalimanı’nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na hakaret ettiği gerekçesiyle yargılanan Selahattin Demirtaş’ın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 7. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada başka suçtan tutuklu Selahattin Demirtaş SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Söz alan tutuklu sanık Selahattin Demirtaş’ın avukatları müvekkillerinin Anayasa’nın 83. maddesinde yer alan yasama sorumsuzluğu kapsamında bulunduğundan bu davanın düşmesini veya müvekkillerinin Türk Ceza Kanunun 299. maddesi gereğince yargılanmasının anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle dosyanın Anayasa Mahkemesine gönderilmesini talep etti. Mahkeme anayasaya aykırılık iddiasının yerinde olmadığını söyleyerek bu talebi reddetti.

Sanık Demirtaş’ın avukatları Mersin 14. Asliye Ceza Mahkemesinde bulunan dosyayla bu dosya arasında benzerlik olduğunu söyleyerek davanın Mersin’deki mahkemeyle birleştirilmesini talep etti. Mahkeme sanık avukatlarının bu talebini de reddetti.

Avukatlar, hakimin tutum ve davranışları nedeniyle tarafsız ve adil yargılama yapılmayacağını söyleyerek reddi hakim talebinde bulundu. Mahkeme, sanık Demirtaş ve avukatlarının reddi hakim taleplerinin duruşmayı uzatmak amacıyla yapıldığının açıkça belli olduğunu, ret sebeplerinin ve delillerinin gösterilmediği anlaşıldığından hakimin reddi talebini reddetti. Duruşma, reddi hakim talebinin Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesince değerlendirilmesi için ertelendi.

İddianameden
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Selahattin Demirtaş’ın Rusya ziyaretinin ardından 2015 yılının Aralık ayında Atatürk Havalimanı’nda yaptığı konuşmada eleştiri sınırlarını aştığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kişisel haklarına haksız saldırı niteliği taşıdığı belirtilmişti. Demirtaş’ın ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapsi talep edilmişti. Öte yandan Demirtaş’ın aynı açıklama sırasında dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu’na da hakaret ettiği gerekçesiyle kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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