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Selahattin Demirtaş'ın mahsup talebi kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 19:24 | Son Güncelleme

İSTANBUL 26.

Özden ATİK / İstanbul, (DHA) - İSTANBUL 26. Ağır Ceza Mahkemesi eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın cezaevinde kaldığı 25 aylık sürenin, 4 yıl 8 aylık hapis cezasından mahsubuna karar verdi. Bu karar üzerine Edirne İnfaz Hakimliği'ne denetimli serbestlik başvurusunda bulunan Demirtaş'ın avukatlarından Fırat Epözdemir, denetimli serbestlik başvurusu yapıldığı saatlerde Ankara Cumhuriyet Savcılığı'nca başlatılan bir soruşturma nedeniyle Demirtaş hakkında yeniden bir tutuklama talebinde bulunulduğunu, bu kararın sonucunu beklediklerini belirtti.

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