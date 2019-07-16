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Selahattin Demirtaş'ın terör suçlarından yargılandığı dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 17:19 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş'ın terör suçlarından yargılanmasına devam edildi - Geçmişte söylediği, "Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözlerine ilişkin savunma yapan Demirtaş, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ileri sürerek "Bu ülkeye barış getirenlerin heykelini dikeceğiz" demek istediğini iddia etti

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu. Bazı HDP'li milletvekilleri ve avukatlar da duruşma salonunda hazır bulundu.

Sanık Demirtaş, tutuklu yargılanmasının hukuka uygun olmadığını iddia ederek ifadesine başladı.

Tutuksuz yargılamanın esas olması gerektiğini söyleyen ve tutuklu bulunduğu süre içinde TBMM'deki yasama faaliyetlerine katılamadığını bildiren Demirtaş, tutuklu kalmasında bir kamu yararı bulunmadığını dile getirdi.

Dava dosyası ile birleştirilen 29 nolu fezlekeye ilişkin savunma yapacağını belirten Demirtaş, fezlekenin 13 Kasım 2012'de Mardin Nusaybin'deki konuşması üzerine hazırlandığını hatırlattı.

Fezlekeye konu sözlerini "çözüm süreci"nin hemen öncesinde cezaevlerindeki açlık grevleri üzerine kullandığını anlatan Demirtaş, "Konuşmamda ne teröre övgü vardır ne de şiddete çağrı vardır. Tam tersine açlık grevlerinin sona ermesini ve kimsenin bundan hayatını kaybetmemesini istedik. (Fezleke) Savcının uydurmasıdır, açıkça iftirasıdır." diye konuştu.

Konuşması sırasında, bölücü terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan lehine sloganlar atılması ve posterinin açılması hakkında da konuşan Demirtaş, Öcalan'ın demokratikleşme adına çaba sarf ettiğini öne sürerek Öcalan posteri açılmasının suç olmadığını savundu.

Demokratikleşme adına Öcalan'ın yeniden devreye sokulabileceğini ve "çözüm süreci"nin yeniden başlatılabileceğini ifade eden Demirtaş, "Kim ki demokrasiden yana tutum alırsa biz elimizden geleni yaparız. Biz ne Cumhur İttifakı'nın ne de Millet İttifakı'nın parçası değiliz, biz demokrasinin parçasıyız." dedi.

- "Apo'nun heykelini dikeceğiz" savunması

Sanık Demirtaş, duruşmanın öğleden sonraki bölümünde, "Apo'nun heykelini dikeceğiz." sözlerine ilişkin hazırlanan fezlekeye karşı savunma yaptı.

Söz konusu konuşmayı 13 Kasım 2012'deki Kızıltepe mitinginde, "duygusal" bir anda yaptığını, yanlış anlaşıldığını iddia eden Demirtaş, "Bu ülkeye barış getirenlerin heykelini dikeceğiz." demek istediğini öne sürdü.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi HDP Selahattin Demirtaş terör

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