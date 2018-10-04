Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunun devamı istendi

Cumhuriyet savcısı, Anayasa'nın 83. maddesine göre söz konusu konuşmaların yasama sorumsuzluğu kapsamında bulunup bulunmadığının tespitinin mahkemeye ait olduğu gerekçesiyle talebin reddine karar verilmesini istedi.

İddia makamından, sanık Demirtaş'ın dün görülen celsede fezlekelerde yer alan konuşmalarının çözümünün yapılarak kendisine verilmesi ve konuşmalarına ilişkin yasama sorumsuzluğu kapsamına göre savunmasını hazırlayabilmesi talebi hakkında görüşü soruldu.

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Müzakerenin ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, yargılamanın başlamasından bugüne savunma için Demirtaş'a yeterli sürenin verildiği ve konuşma içeriklerinin dava dosyasında yer aldığı gerekçesiyle konuşma çözümlerinin yeniden istenmesinin davayı uzatmaya yönelik olacağını belirterek talebi reddetti.

Kararda ayrıca, Demirtaş'ın konuşmalarının yasama sorumsuzluğu kapsamında bulunup bulunmadığının tespitinin de yerleşik Yargıtay içtihatlarına göre mahkemeye ait olduğu belirtildi.

- Tutukluluğunun devamı istendi

Dava dosyasına gelen belgelerin okunmasının ardından iddia makamından görüşü soruldu.

Önceki ara kararlarda yerine getirilmesi istenen ancak henüz tamamlanamayan eksikliklerin giderilmesini isteyen savcı, tutuklu sanık Demirtaş'ın üzerine atılı suçları işlediğine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren bulguların varlığı, üzerine atılı suçların Ceza Muhakemesi Kanunu'ndaki katalog suçlar arasında bulunması ve tutuklulukta geçen sürenin istenen ceza miktarına göre ölçülü olması sebebiyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesini istedi.

Mütalaaya karşı sözü sorulan Demirtaş, tahliye talebinin bulunmadığını ifade etti.

Demirtaş'ın avukatları ise müvekkillerinin haksız yere cezaevinde tutulduğunu öne sürerek, tahliye edilmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, ara kararını açıklamak üzere duruşmaya ara verdi.

