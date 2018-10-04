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Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk hali sürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 14:48 | Son Güncelleme

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılandığı davada tutukluluk halinin devamına karar verildi

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

İddia makamının eksik hususların giderilmesi ve Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasının ardından mahkeme heyeti müzakereye çekildi.

Müzakerenin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, sanık avukatlarının Murat Karayılan tarafından atıldığı belirtilen tweetin incelenmesi talebinin yargılamaya esas olmadığı gerekçesiyle reddine karar verdi.

Sanık ve avukatlarına, savunmalarını hazırlamaları için son kez süre verilmesine ve savunma yapmadığı takdirde sanığa, Ceza Muhakemesi Kanunu'nca tanınan susma hakkını kullanmış sayılacağı ihtarının yapılmasına hükmeden mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.

Davanın görülmesine 12,13 ve 14 Aralık 2018'de devam edilecek.

- 142 yıla kadar hapis istemiyle yargılanıyor

Selahattin Demirtaş, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında 4 Kasım 2016'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanmıştı.

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, Demirtaş'ın dava dosyasının, güvenlik gerekçesiyle Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti.

Demirtaş'ın üzerine atılı olan "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik" ve "suçu ve suçluyu övme" suçlarından 43 yıldan 142 yıla hapis ile cezalandırılması talep ediliyor.

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Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi HDP Selahattin Demirtaş

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