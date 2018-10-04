Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk hali sürecek

Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın, "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Demirtaş ile tutuklu bulunduğu Edirne'deki cezaevinden telekonferans yöntemiyle bağlantı kuruldu.

İddia makamının eksik hususların giderilmesi ve Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamı yönündeki mütalaasının ardından mahkeme heyeti müzakereye çekildi.

Müzakerenin ardından mahkeme heyeti ara kararını açıkladı. Heyet, sanık avukatlarının Murat Karayılan tarafından atıldığı belirtilen tweetin incelenmesi talebinin yargılamaya esas olmadığı gerekçesiyle reddine karar verdi.

Sanık ve avukatlarına, savunmalarını hazırlamaları için son kez süre verilmesine ve savunma yapmadığı takdirde sanığa, Ceza Muhakemesi Kanunu'nca tanınan susma hakkını kullanmış sayılacağı ihtarının yapılmasına hükmeden mahkeme, Demirtaş'ın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı.