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Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2018 16:45 | Son Güncelleme

MERSİN'de yaptığı bir konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği ve 'Devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' iddiası ile hakkında Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi.

Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi

Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, (DHA) - MERSİN'de yaptığı bir konuşmada dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu'na hakaret ettiği ve 'Devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağıladığı' iddiası ile hakkında Mersin 14'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi.
Başka bir davadan Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş, Mersin'de görülen hakaret davasının 8'inci duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi(SEGBİS) aracılığı ile katıldı. Mahkeme başkanı, Demirtaş'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile Mardin 1'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın da Mersin'deki dosya ile birleştirildiğini bildirdi. Söz alan Selahattin Demirtaş, "Mardin'den gönderilen dosya içerisindeki aleyhime olan hususları kabul etmiyorum. Hakkımda açılan diğer davalar ile ilgili birleştirmeye yönelik yapılacak işlemler tamamlanıp, dosyalar tek bir mahkemede toplandıktan ve usul işlemleri yerine getirildikten sonra davanın görüleceği mahkemede savunma yapmak için hazır olmak istiyorum" dedi. Mahkeme, yazışmaların içeriği ve birleştirme kararlarının sonucunun beklenmesi nedeni ile duruşmayı 4 Nisan 2019'a erteledi.

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