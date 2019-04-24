Selahattin Demirtaş'ın yargılanmasına devam edildi

ANKARA (AA) - Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "terör örgütü yöneticiliği", "terör örgütü propagandası yapmak", "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Yasası'na muhalefet", "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik", "halkı kanunlara uymamaya tahrik", "suç işlemeye tahrik", "suçu ve suçluyu övme" suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmaya, Demirtaş ile bazı avukatları Edirne F Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan SEGBİS vasıtasıyla katıldı. Demirtaş'ın diğer avukatları ve bazı HDP'li milletvekilleri ile izleyiciler de duruşma salonunda hazır bulundu.

Demirtaş, 8 Nisan 2011'de, cuma namazının camiler dışında "sivil imamlarca" kıldırılması kapsamında, "sivil itaatsizlik eylemleri"ne çağrıda bulunduğu gerekçesiyle hazırlandığını belirttiği 15 No'lu fezleke ile ilgili savunma yapacağını söyledi.

Bu fezlekenin, gerçekleştirilen eylemden hemen sonra hazırlanmadığını ve 2015'te düzenlenen 7 Haziran seçimlerinden 3 ay sonra oluşturulduğunu savunan Demirtaş, fezlekenin hazırlanışının eylemden 4,5 yıl sonraya tekabül ettiğini ifade etti.